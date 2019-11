Conocí a Marcial en la Facultad de Derecho, allá por la década de los 90. Durante varios años nos sentamos juntos en las clases de Derecho Civil donde Pilar de la Haza trataba de enseñarnos cómo funcionan, en la vida real, la familia, la muerte y el dinero. Creo que nunca hablamos de política, supongo que nos interesaban otras cosas mucho más importantes. Al acabar la carrera todos nos dispersamos. Algunos años después volví a encontrármelo en el bloque de mis padres. Trabajaba de procurador, había sido padre, pero era el mismo Marcial sonriente y afectuoso de veinte años atrás. Me sorprendió cuando dio el paso hacia la política. Hay amigos a los que esa afición le corre por las venas, pero no era el caso de Marcial, que siempre me pareció alguien bastante lejano al prototipo de político contemporáneo. Y eso es bueno. Ahora los electores lo han despojado de su butaca en el Congreso, y marchará con la mochila llena de experiencias positivas pero también de los sinsabores propios del este oficio. Yo le deseo toda la suerte en el terreno personal y profesional, porque a un tipo amable y educado merece que las cosas le vayan bien

