El Élitei Project presenta sus equipos

El Élitei Project C. F. llevará a cabo este domingo en el “Nuevo Pepico Amat” de Elda, la primera presentación de sus equipos tras haber iniciado esta temporada, su andadura tras la fusión del Idella C. F. y el Elda Industrial C. F.

La entidad que preside Vicente Cabanes ha programado una atractiva jornada dominical en la compaginará competición oficial y la presentación bajo la denominación de “Día del Club”.

De este modo, el domingo comenzará con el partido del Gr. 4 de la Regional Preferente juvenil cuando a partir de las 10:45 h se midan el juvenil A del Élitei Project (2º: 24 Ptos.) y el juvenil B del Hércules C. F. (1º: 25 Ptos.). A continuación, tendrá lugar la presentación de los 20 equipos del club eldense: querubín, 2 prebenjamín, 3 benjamín, 5 alevín, 3 infantil, 3 cadetes, 2 juveniles y un sénior.

Tras el paréntesis para comer, a las 16:00 h se jugará el partido de la 12ª jornada de liga en el Gr. 4 de la Regional Preferente en el que el Élitei Project (13º: 11 Ptos.) recibirá al líder del grupo, el Villajoyosa C. F. (1º: 24 Ptos.).

La directiva del Élitei Project ha previsto un sorteo de regalos en el descanso del partido de sénior.