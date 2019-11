En 2019, Federación Peñas Flamencas de Jaén 4, Peña Flamenca de Jódar 0

Se trata de los circuitos promovidos por las administraciones públicas, ‘El flamenco por las peñas’, por la Diputación Provincial de Jaén, ‘III Circuito Andaluz de Peñas Flamencas’, en este caso un proyecto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Flamenco; ‘Cajasur con el Flamenco’, promovido por Cajasur y la Delegación territorial de la Consejería de Cultura y ‘A la verde oliva’, patrocinado por la delegación territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio.

En 2018 la Peña Cultural Flamenca de Jódar solo fue incluida en uno de esos circuitos, este año en ninguno.

Se mantiene el boicot y la marginación del presidente, y su junta directiva, de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén, que son quienes deciden que peñas y que cantaores participan. De nuevo la Peña Cultural Flamenca de Jódar se queda fuera, a la que hay que sumar también a los cantaores locales, excepto a Gema Jiménez, que es la única a la que incluye.

Sobre esa situación nos hablaba el cantaor Paco Marín Dinerito, “…En el flamenco, como en el toreo, si no te dan corridas, no toreas… Yo estoy para dar corridas. Yo tengo 30 premios, 3 nacionales, y todos ganados a ley… A mí había una persona que me ha echado una ‘maneceja’, pero cuando ha tenido que echarme una mano, de verdad, no lo he encontrado… Cuando vine de ‘La Silla’, entonces él me reconoció, sin querer mentarlo hay que mentarlo. Me reconoció mi valía, y me estuvo apoyando, pero a la hora de la verdad, yo lo que tengo me lo he ganado a ley… Yo no estoy en los circuitos porque si no me dan ‘corridas’ no toreo…”.

También rescatamos un fragmento de la conversación con el presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, Francisco Viedma, en abril de 2014, cuando le preguntábamos por la primera exclusión de la Peña Cultural Flamenca de Jódar de los circuitos provinciales, en esa ocasión en el circuito ‘A la Verde Oliva 2014’, “… Esto es una cosa que se organiza desde la federación… Somos 45 las peñas federadas, actualmente, en la provincia de Jaén. Nosotros, si usted quiere, de eso se habla en otro momento, ahora mismo estamos presentando este circuito, con el contenido que tiene. Si usted quiere que analicemos las peñas que no están, por qué no están, no tenemos inconveniente en responderle cuando usted lo demande…”, se lo preguntábamos en ese momento, pero en esa ocasión esa fue la respuesta. Una situación, la de no contar con la peña galduriense, que se ha ido reiterando desde entonces.

Circuito ‘El Flamenco por las Peñas’

En estos días se está desarrollando la vigésima edición del Circuito ‘El flamenco por las peñas’ llegará este año a 18 municipios jiennenses, en los que se celebrarán un total de 19 actuaciones que se iniciaron el pasado 19 de octubre en Navas de San Juan y concluirán el próximo 29 de noviembre en Andújar. La Diputación de Jaén y la Federación Provincial de Peñas Flamencas son las impulsoras de esta programación que, como recuerda el diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, “llevamos apoyando desde la Diputación desde sus inicios, allá por 1997”.

Los municipios por donde está previsto que pase este circuito: Navas de San Juan (19 octubre), Jimena (19 octubre), Guarromán (25 octubre), Linares (Peña Caberillo, 25 octubre), Bedmar (26 octubre), Lopera (26 octubre), Jaén (8 noviembre), Mengíbar (8 noviembre), Arroyo del Ojanco (9 noviembre), Martos (9 noviembre), Pegalajar (9 noviembre), Torredelcampo (9 noviembre), Baeza (9 noviembre), Linares (Carmen Linares, 9 noviembre), Torreperogil (15 noviembre), Villanueva de la Reina (15 noviembre), Villacarrillo (15 noviembre), Bailén (23 noviembre) y Andújar (29 noviembre).

Entre otros artistas, está previsto que actúen cantaores como Ángeles Toledano, Belén Vega, Sebastián Vílchez, Francisco Heredia, Joselete de Linares, Fina de Ángeles, Isabel Rico, José López “El Sevillano”, Coronel Chico, Niño Jorge, Carlos Cruz hijo o Gema Jiménez, y también guitarristas como Benito Bernal, Juan Ballesteros, Ismael Rueda, Julio Romero, Antonio Gómez, Paco Cortés, Pedro Montesinos, Antonio Contíñez, Juan J. Gutiérrez “El Calao”, Miguel García “Repollo”, Blas Mora o Eduardo Rebollar.

Aunque el circuito está previsto para fomentar a artistas de la provincia, desde la junta directiva no se duda en incluir a otros que no lo son.

III Circuito Andaluz

De forma casi simultánea, durante los meses de noviembre y diciembre, también se va a desarrollar el III Circuito Andaluz de Peñas Flamencas, en este caso un proyecto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, en colaboración de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, de la que también es presidente el de la Federación Provincial de Peñas de Jaén, Francisco Viedma, que va a incluir 103 actuaciones en toda Andalucía, 13 en la provincia de Jaén, dedicado a ‘Mariquilla’. En este caso los artistas suelen venir de otras provincias, mientras que los de Jaén lo hacen en el resto de la comunidad.

En la provincia las 13 actuaciones se distribuyen en las peñas de Porcuna (9 noviembre), Arjonilla (15 noviembre), Sabiote (15 noviembre), Bedmar (16 noviembre), Orcera (Sierra de Segura, 16 noviembre), Villanueva de la Reina (21 diciembre), Torredonjimeno (23 noviembre), Mancha Real (30 noviembre), La Carolina (30 noviembre), Arroyo del Ojanco (Ar Compas, 6 diciembre), Linares (Luquitas de Marchena, 14 diciembre), Linares (La Taranta, 28 diciembre) y Martos (28 diciembre).

Se da la circunstancia que hasta 4 peñas, todas ellas con presidentes dentro de la junta directiva de la Federación Provincial, repiten actuaciones es estos dos circuitos, en algunos casos en apenas unas semanas, como son los casos de Bedmar, Villanueva de la Reina, Martos y la ‘Asociación Flamenca Sierra de Segura’, esta con dos actuaciones en Orcera y Arroyo del Ojanco, este municipio además suma una actuación más en la peña ‘Ar Compas’. Estos, cómplices de las decisiones de su presidente, no dudan beneficiarse y aceptar su situación de privilegio con la reiteración de actuaciones, en sus peñas, en detrimento de otras peñas a las que no se les concede ninguna actuación y viceversa, desde la presidencia no duda en beneficiar a las peñas más afines a costa de las que no son de su agrado.

En estos dos circuitos, en otoño, se suman 32 actuaciones.

Circuitos de Primavera

Cartel anunciador del circuito 'Cajasur con el Flamenco' / Federación Provincial Peñas Flamencas de Jaén

Desde abril a junio se desarrollaron los circuitos ‘Cajasur con el Flamenco’ y ‘A la verde Oliva’, con un total de 28 actuaciones.

En el primero de ellos las actuaciones (18), del 26 de abril al 7 de junio, se distribuyeron en Linares (Carmen Linares), Sabiote, Andújar, Mancha Real, Linares (Luquitas de Marchena), Navas de San Juan, Torredonjimeno, Linares (La Taranta), Villacarrillo, Jimena, Pegalajar, Bedmar, Torredelcampo, Linares (Plomo y Plata), Baeza, Guarromán, Mengíbar y Jaén.

El Circuito 'A la verde oliva' contaba con diez recitales en peñas flamencas de la provincia, patrocinado por la delegación territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio, en otras tantas peñas flamencas de Jaén, como eran Villanueva de la Reina, Arjonilla, Torreperogil, Bailén, Baños de la Encina, La Carolina, Arroyo del Ojanco, Génave, Martos y Porcuna.

Total

En total, a lo largo de este año 2.019, la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén, a través de estos cuatro tradicionales circuitos, ‘Cajasur con el Flamenco’, ‘A la verde Oliva’, ‘Flamencos por las Peñas’ y ‘III Circuito Andaluz’, ha organizado 60 recitales en hasta 30 peñas.

En cuatro peñas ‘amigas’, con sus presidentes dentro de la junta directiva de la Federación Provincial, Bedmar, Martos, Villanueva de la Reina y ‘Asociación Sierra de Segura’, se han celebrado hasta 3 recitales.

Otras 22 peñas han acogido 2 actuaciones, en cualquier de los cuatro circuitos.

En 4 peñas (Plomo y Plata de Linares, Baños de la Encina, Lopera y ‘Cabrerillo de Linares’), se ha celebrado un único recital.

Esta redacción ha tenido conocimiento que el pasado mes de octubre la ‘Peña Plomo y Plata’ de Linares se desvinculaba de la federación por “… Estar en desacuerdo con su manera de proceder y considerar la falta de apoyo a los artistas de la provincia…”.

Y en la Peña Cultural Flamenca de Jódar, ninguna, confirmando el trato discriminatorio desde la Junta Directiva, que, incluso, en algunos casos, ni ha informado de la posibilidad de haber sido incluida en cualquier delos circuitos.

Junta Directiva

La directiva, elegida en julio de 2015 en Baeza, por lo que en este 2019 correspondería Asamblea para elección de una nueva, está formada además de D. Francisco Viedma como presidente, por Manuel López de Martos y Manuel Martínez ('Cabrerillo' de Linares) como vicepresidentes; como secretario Pedro Soto Calzado de Villanueva de la Reina; como tesorero Francisco Moreno de Baeza; como relaciones públicas Francisco Cañada de Jaén; y como vocales, Miguel Ríos (Andújar), Juan Céspedes (Baños de la Encina), Francisco Ramírez (Mancha Real), Fernando Chica (Mengíbar), José López (Guarromán), Francisco Puentes (Arjonilla), Esteban Marín (Bedmar), Miguel Heredia (Arroyo del Ojanco) y Ramón Jumilla (Úbeda).