Rodas se alista para paliar la baja de Iván González

La Cultural sigue pendiente de su estelar pareja de defensas centrales cuya ausencia en Vitoria tuvo efectos negativos. El equipo perdió la contundencia de partidos anteriores y sufrió más de lo debido ante un rival diezmado. Por ello, la recuperación Héctor Rodas es un alivio para los técnicos horas después de confirmarse que Iván González estará lejos de los terrenos de juego hasta bien entrado el mes de diciembre. El madrileño sufre una rotura muscular en una zona próxima al recto anterior de la pierna derecha, una de las lesiones de este tipo de más compleja recuperación, que requerirá un plazo de de cuatro a seis semanas. "Solo será un par de semanas", señaló el optimista jugador tras conocer el parte médico.

En cambio, hoy salió la luz en Puente Castro cuando Rodas completó el entrenamiento grupal confirmando su óptima puesta a punto para el choque del domingo ante el Haro Deportivo. El valenciano forzó la quinta tarjeta en el último encuentro en el Reino de León para ganar tiempo de recuperación ante la repetida dolencia en el isquiotibial. Incluso este miércoles podría tener minutos en el amistoso contra la selección territorial.

En el acto de entrega del premio que le reconoció como el mejor futbolista del pasado mes en la Cultural, Rodas confirmó su buen estado y opinó sobre los movimientos en el centro de la zaga leonesa, por las lesiones, por las dudas que genera el rendimiento de Virgil tras su actuación frente al Alavés B o por la salida cantada de Albert Estellés, que, sin embargo, continúa en la disciplina de José Manuel Aira.

La presencia del defensa catalán será una de los focos de atracción en el Cultural- Selección de Castilla y León que a las 19:15 horas se disputará en el feudo municipal, una cita idónea para los menos habituales como Antonio Martínez, Lucas, Augusto o para aquellos que, como el propio Virgil y Julián Luque, perdieron su sitio en las alineaciones. No faltarán los jóvenes jugadores de la cantera que,como Juan Rodríguez o Aarón, trabajan a diario con el primer equipo. Enfrente, un combinado sobre el que corre la polémica. El Zamora cursó ficha profesional a toda su plantilla para que su presencia en las llamadas de la selección no fueran obligatorias provocando la reacción de otros clubes. Por ejemplo, Javi Amor, del At. Astorga e inicialmente convocado para este ensayo, no será de la partida. En la misma lista aparecen sus compañeros Berlana, Jorge y Roberto Puente, así como Sergio Rodríguez, del At. Bembibre.