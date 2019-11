Esta semana, no Universo Calvo, tratamos a máis inmediata actualidade co cese de Miguel Figueira ao frente do Bergantiños. Un adestrador que chegou hai catro anos e que consegueu levar ao equipo a xogar tres fases de ascenso a 2ªB en tres temporadas.

Agora o sustituirá Borja Facal, ao que adestrou e no que confía para quitar ao conxunto carballés dos postos de descenso que ocupa agora mesmo. Borja agradece esa confianza a Miguel e desvela algúns detalles de como vai a ser este novo Bergantiños.