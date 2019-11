A Garda Civil de Laxe detivo este martes a un individuo mentres traficaba no seu coche con heroína e cocaína. O home, veciño de O Sisto (Carballo), tiña máis de 700 euros en metálico xunto a 26 dosis de heroína e 18 de cocaína.

Os feitos ocorreron cando a patrulla descubriu un vehículo estacionado nunha zona non autorizada na entrada da localidade. Os axentes observaron que o conductor estaba entregándolle un pequeno envoltorio a outra persoa que se encontraba apoiada na ventá do acompañante. Cando o conductor viu aos gardas, intentou esconder algún obxecto debaixo do seu asento. Por iso, lle mandaron baixar do turismo para poder inspeccionalo.

Atoparon un monedero de cor marrón e unha billetera negra. No interior das dúas pertenencias, había 26 dosis de heroína, 18 de cocaína e 730 euros en metálico. Finalmente, o detido, xunto as sustancias incautadas e as actuacións realizadas foron postas a disposición do Xulgado de Instrucción de guardia de Carballo.