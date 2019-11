Empezaré saludando un feliz regreso de los informativos locales de esta cadena a la que habían sumido en el silencio. Y dicho esto, no les voy a engañar amigos y amigas si les digo que después de los resultados de las elecciones del pasado domingo, me siento mal. Por los resultados globales y por los de Palencia en particular.

Ya me resultaba difícil de entender la convocatoria de elecciones por parte del PSOE, que por lo visto “se dejó” llevar por los rumores de las encuestas con datos muy favorables y ha terminado perdiendo 3 escaños. Pero sobre todo me dolió el altavoz y amplificador que se puso en manos de la ultraderecha, con su presencia en los medios de comunicación, en los debates y no haber calculado la repercusión de la sentencia del proceso de Cataluña.

Una mezcla explosiva que hace que sean la tercera fuerza en el Congreso, con capacidad de promover recursos de inconstitucionalidad. Su discurso franquista y retrógrado asusta y nos retrocede a tiempos sombríos. Además tirará del PP a posiciones más a la derecha, para no perder votantes y porque cuentan con su apoyo en muchos sitios para gobernar.

Pero para la izquierda estas elecciones no han aclarado el panorama, que está más dividido y complicado con la presión y la necesidad de esta vez conseguir el gobierno de progreso que necesitamos.

Porque tenemos muchos temas urgentes que resolver. Derogar la reforma laboral, de inmediato. Retomar los acuerdos del pacto de Toledo, dando prioridad constitucional a las pensiones, lo mismo que la tiene la corona o el ejército de este país, que nadie se cuestiona de dónde sale el dinero para pagarlo. También poner en marcha una reforma de la educación… y en lo social, hacer legal de una vez la opción de las personas a morir con dignidad.

Seguro que se me olvidan muchas cosas que tenemos pendientes y urgentes, por eso dentro de la tristeza que me producen los resultados, que es verdad que lo estoy, también estoy segura que esto solo tiene solución si la izquierda empezamos a salir a la calle, a levantar la voz, a exigir y reivindicar todo lo que tenemos pendiente. Hago un llamamiento a los sindicatos y a las organizaciones sociales a recuperar la calle para que los políticos nos escuchen. El silencio que mantenemos, ya sabemos lo que produce.