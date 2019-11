Alerta vermella en todo o litoral con ondas de ata 8 metros de altura

Trátase dunha borrasca non moi profunda pero que vai deixar chuvascos de forte intensidade en toda a Comunidade na noite de hoxe e todo o xoves. Ademáis virá acompañada de fortes rachas de vento, descenso de temperaturas e con probabilidade de nevadas en puntos superiores aos 1.200 metros de altura de Lugo e Ourense pola noite, que descenderán ata os 800 metros no día de mañá.

Meteogalicia mantén para o xoves a alerta laranxa en todo o litoral pola chegada de ondas de entre 4 e 6 metros. Unha alerta que será vermella en A Coruña a partir das 9:00 horas e en Pontevedra a partir do mediodía, con ondas que poderán superar os 8 metros de altura.

Avisos para mañá xoves:

🔴vermello: ondas superiores aos 8 m

⚠️laranxa: vento no mar, forza 8

⚠️laranxa: máis de 20 cm de neve montaña de Lugo

⚠️amarelo: refachos de vento nas 4 provincias

⚠️amarelo: chuvia en Coruña e Pontevedra

⚠️amarelo: máis de 5 cm de neve montaña de Ourense pic.twitter.com/qvsvVIHijp — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 13, 2019

Polo de agora, desde Meteogalicia non lle poñen nome á borrasca, xa que para iso sería preciso decretar a alerta laranxa en tera, feito que ainda non ocorreu. Ana Lage remarcou que hai que agardar á evolución da fronte para ver se finalmente se activa a alerta laranxa en terra, momento no que sí se podería falar da borrasca Cecilia. De ser así, a vindeira borrasca chamaríase Daniel.

O 112 Galicia alerta, ante esta situción, do risco de desbordamentos en varos ríos de Galicia entre eles o Ulla, o Umia, o Lérez, o Verdugo e o Oitavén.

Repasamos la lista de ríos con riesgo de desbordamientos puntuales debido a la crecida del caudal: Ouro, Covo, Landro, Eume, Mandeo, Xallas, Tambre, Ulla, Umia, Lérez, Verdugo, Oitavén y, dentro de la @CHMS, o Ladra.



+Info: https://t.co/8oQQMJlVWj pic.twitter.com/iGiL5heP8P — 112Galicia (@112Galicia) November 13, 2019