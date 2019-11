Alemany: "Me voy triste, no lo entiendo y no me han dicho el porqué"

Mateo Alemany se marcha como lo que ha demostrado ser en los dos años y medio que ha estado en Valencia: como un señor. Con claridad y con elegancia, el mallorquín quiso despedirse con una maratoniana rueda de prensa (dos horas y cuarto) un día después de firmar su finiquito con el Valencia. Un acto en un hotel contratado por él, fuera ya del paraguas del club en el que ha hecho historia y del que se marcha sin saber todavía la razón. Os ofrecemos la rueda de prensa íntegra en audio y aquí las mejores frases por temas:

RAZONES DEL DESPIDO

“En cuanto a las razones no se entró en el asunto. No quiero especular pero quiero engancharme a un comentario público del presidente en televisión, donde dijo que en el nuevo proyecto no encajaba. Eso unido a unos hechos objetivos que se han dado lo explica todo. Cambio de modelo. Desde 2017 hasta el pasado verano se trabajaba de una manera, con un aparto de scouting muy fuerte que le daba información al entrenador, a Longoria y a mí. Y discutíamos a partir de ahí y llegábamos al célebre consenso. Es un proceso ortodoxo en el mundo del fútbol que tuvo un respaldo del propietario hasta que en junio percibí un cambio por su parte. Esto fue in crescendo. En agosto ya le dije a la prensa que habría una mayor involucración del máximo accionista. Pero esto desembocó en unos movimientos como la venta de Rodrigo, que luego no se produjo, el fichaje de Correia y la destitución de Marcelino y el fichaje del nuevo entrenador. Como dijo el presidente era un nuevo proyecto. Un nuevo modelo que se va a depender más de la opinión del máximo accionista que del consenso con el que trabajamos. En este modelo no encajo, así que le doy la razón al presidente. Y no tendría sentido que yo siguiera aquí”

FALTA DE COMUNICACIÓN CON PETER LIM

“Si miramos atrás lamento que no hubiera un canal de comunicación entre el área técnica y el máximo accionista. Públicamente, tanto el entrenador como yo, teniendo en cuenta el calendario, dijimos que la prioridad era la Liga. Y en las primeras rondas utilizamos rotaciones de futbolistas. Falló la comunicación porque el partido de ida en Getafe lo hicimos con bastantes rotaciones. En la vuelta tenemos una indicación del vestuario que estaba ultramotivado. Lo hablamos el míster y yo y, si un vestuario se conjura para algo, hay que sacar partido de esto. La lectura que nos habría gustado hacerle a Peter es la importancia que tuvo ese día. A pesar de la ortodoxia que decía que había que rotar, ese día empezamos a conseguir la cuarta plaza. Sé que puede sorprender que jugáramos ese día con un once titular, pero ahí se fraguó nuestra clasificación para la Champions. Fue nuestra decisión y si yo volviese atrás volvería a apostar lo mismo. Hay que tener cintura para cambiar si ves cómo respira día a día el vestuario, no moverse con parámetros fijos. Y esa comunicación de lo que pensaba en el vestuario no le llega”

“Hay diferencias culturales y tenemos que asumirlo. La forma de relacionarse con ellos es muy diferente. Yo no he tenido interlocución directa con Peter. Se lo dije a él: habría sido mejor contarle cada semana qué pasaba con jugadores y cuáles eran las evoluciones para que no crea que todo es fijo e inmóvil. Por ejemplo, él pensaba que el entrenador tenía una idea y todos la sosteníamos. Y la realidad no era esa”.

LIBERTAD PARA EL TRABAJO DEPORTIVO

“Yo he sido presidente y máximo accionista en un club, por lo que sé lo que es dejar trabajar y confiar en materia deportiva. Ni Marcelino ni yo hemos pretendido mandar ni influir. Sí creíamos que, tras el análisis y conocimiento de nuestra plantilla y del mercado, queríamos lo mejor. Y nos hemos peleado mucho. Que tenemos una relación de diez pero a mí me gusta que me hagan dudar. Todo tenía que pasar por el consenso: yo no ficharía a un jugador si el entrenador no lo quería. Y la última palabra la tenía el máximo accionista. Así trabajamos dos años y mal no nos fue…”

“Yo no he percibido ninguna situación extraña. He tenido plena libertad negociando y no he tenido ninguna instrucción. Por ejemplo, se habla de Mendes y yo he tenido con él una buena relación y hemos hechos alguna operación buena para el Valencia. Conseguir éxitos deportivos está íntimamente ligado a los beneficios económicos. La gran locomotora es el equipo. Si gana, conseguiremos más ingresos, podremos comprar jugadores y todo redundará en el valor del club. Por ejemplo, el valor del Valencia actual y el de marzo de 2017 es muy diferente”.

¿SE PLANTEÓ LIM TIRAR ANTES A MARCELINO?

“Éticamente estoy sujeto a confidencialidad. La decisión final era de Peter y si no hubiese querido al entrenador, como ha pasado ahora, lo habría quitado. Si Marcelino siguió fue porque quiso.

¿ERA ANIL CONTAMINANTE EN SU RELACIÓN CON LIM?

“¿Contaminación de Anil? No lo sé. Lo que sí sé es que ahora quiere la comunicación con gente suya. Yo tenía claro el reparto de papeles con Anil y eso se me respetó al menos hasta este verano. Tengo claro que lo que debió haber es una comunicación directa del área técnica con el propietario. Tal como tiene estructurado el club, lo que me queda claro es que las decisiones las toma Peter. Tiene gente aquí y se basa mucho en comentarios que le dicen”

KIM KOH

“Está aquí desde que llegó Lim. He tenido poca relación, mínima diría yo, con él pero correcta. Sé que le aporta información a Peter y que lleva temas económicos. Pero no he tenido casi relación con él”

VENTA DE PARCELAS A ADU MEDITERRÁNEO

“Sé que tenían unos plazos y unos compromisos con la cooperativa pero yo desde septiembre no he estado en el tema. Sé que debían cumplir unos hitos pero ya me descabalgo a partir de ahí”

DOLIDO POR LA SALIDA

“Lamento profundamente dejar el Valencia. Estoy muy triste. Hay una máxima: si ganas no te muevas. Y si además no ganas mucho, porque es muy difícil. Me duele dejar el Valencia y no entiendo por qué. Busco explicaciones y sólo cito lo que dijo el presidente públicamente. No tengo esa explicación y debería darla el Valencia. Entiendo que se podía haber hecho de Estoy especialmente triste porque el Valencia está en el momento perfecto para dar un salto extraordinario. Con el título y con la segunda Champions estábamos para dar un salto definitivo y marcar distancias. Con una grandísima plantilla para diferenciarse de los otros 16 equipos y acercarnos a los equipos de la zona noble de la clasificación. Y estábamos en mitad del proyecto. Nadie puede decir que no hayamos sido prudentes económicamente. El único fichaje extraordinario, que fue el de Guedes, le pedí a Peter que decidiera él. Por todo esto me duele salir. Me fui a Singapur con la Tablet cargada de datos de estos años de gestión, con ingresos, cambios en la plantilla… Dentro de unos años algún amigo me preguntará por qué salí después de lo conseguido y no sabré qué decirle”.

CANTERA, FERRAN Y KANGIN

“La cantera no es un proyecto. Es un medio imprescindible en un club como el Valencia para conseguir un proyecto exitoso. Como se ha demostrado varias veces en la historia del Valencia y como hemos perseguido nosotros. Cuando yo llegué al Valencia nadie me habló de ningún jugador de cantera. Tanto a Ferran como a Kangin le dimos un dorsal de primer equipo y se le renovó mejorando sus contratos. Dicen que no se apostó por ellos el año pasado pero los números dicen otra cosa. Entre las competiciones más importantes de Europa, Ferran fue el segundo jugador nacido en 2000 que más jugó; y Kangin estuvo entre los que más jugó de 2001. Hay dos fórmulas: que se queden en el equipo y vayan creciendo o que, por la competencia y dificultad de jugar, salir cedido. En el caso de Ferran, que tiene un año más, no contemplamos la posibilidad de salir. Pero con Kangin sí lo sopesamos y el jugador estaba de acuerdo. Pero los grandes jugadores se ponen solos. Y van a salir más en los próximos años. Ya nos hemos preocupado de que sea así, con un trabajo profundo de protección de la cantera. Cuando yo llegué había cadetes que se iban al West Ham. El fichaje de Pablo Longoria fue estratégico en ese aspecto. Pero la cantera no debe ser un objetivo, sino un instrumento. El objetivo debe ser cinco clasificaciones Champions seguidas, como el Atlético de Madrid”.

FUTURO

“En un futuro me gustaría que estos dos años y medio sirvieran para algo. Y me alegraré si se consigue algo y lo sentiré como propio porque me acordaré de los fichajes, de los malos momentos de la temporada pasada y de muchas cosas. Hay veces que por celos no te alegras pero no es este el caso. Yo me alegraré si al Valencia le va bien. Pero dentro de unos años me preguntarán por qué, después de ganar la Copa y dos clasificaciones para Champions, tuvimos que salir y me joderá, porque no sabré qué decirle. En el futuro me gustaría trabajar en un club. Por ahora no tengo ninguna oferta”