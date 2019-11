El peso específico de 15 diputados valencianos

No sé si Sánchez habrá dormido esta noche y si Iglesias ya no cree que le engaña pero el abrazo, la foto y la firma de ayer entre ambos ha abierto una vía de gobierno que se solo se consolidará si obtienen más apoyos del esperado de Errejón y Compromís, replicando así el acuerdo del Botànic. Dejando al lado a las tres derechas, les hacen falta apoyos entre el resto, el fragmentado parlamento compuesto por otros 12 partidos, turolenses, cántabros, gallegos, navarros, canarios, dos vascos y cuatro catalanes. En estas apasionantes semanas que tenemos por delante, la visibilidad valenciana se antoja complicada a no ser que los líderes y diputados de los partidos que conforman el Consell hagan valer su pero específico. Tienen 15 escaños, es decir, más que cualquiera de esos 12 partidos. Ahí lo dejo

