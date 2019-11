DISFAR denuncia errores graves de accesibilidad en las obras de Moratín

El Ayuntamiento de Aranda está tramitando un nuevo expediente de penalización para la constructora que realiza la reurbanización de la calle Moratín y su entorno. Después de que el 31 de octubre terminara la prórroga concedida una vez superado ampliamente el plazo de ejecución de las obras, los servicios jurídicos municipales están realizando ya los trámites para requerir a la empresa, que es la misma que ejecutó las obras de la Avenida de Burgos, nuevas indemnizaciones a mayores de las ya exigidas, que según la alcaldesa de momento suman 90.000 euros.

La constructora trabaja estos días en el asfaltado de estas calles / cadena SER

Y es que son muchas las quejas de los vecinos y comerciantes de esta zona, por el retraso de estos trabajos, que deberían haber finalizado hace varios meses. Raquel González considera que las críticas son más que razonables y lo que no justifica esta demora son las condiciones meteorológicas. Por este motivo, aunque el Ayuntamiento tendría la oportunidad de rescindir el contrato a la constructora y exigirle una compensación por daños y perjuicios, esta medida empeoraría las cosas y retrasaría mucho más el final de las obras. “Nosotros no hubiéramos deseado que las obras se hubiesen alargado tanto y prueba de ello es que estamos haciendo el procedimiento de requerimiento a la empresa y de penalidad por los retrasos, y aunque a mayores también cabría la resolución del contrato en este caso, en este momento ya en el que estamos no podemos dejar a los vecinos todo el invierno con esa calle así, porque el proceso de licitación a lo mejor nos llevaría otros tres o cuatro meses, con lo cual llegaríamos al verano con las obras abiertas”, explica la regidora municipal.

Los vecinos llevan mucho más tiempo del previsto soportando los inconvenientes de las obras / cadena SER

Una farola en mitad de un vado peatonal

La empresa constructora aprovecha los días que no llueve para intensificar los trabajos de asfaltado, pero tendrá que arreglar los errores que ha cometido, que ya han sido denunciados por la asociación de discapacitados físicos. El más garrafal se encuentra en el paso de cebra que hay a la salida de Moratín con San Francisco, donde hay una farola en mitad de la pendiente de un vado peatonal. DISFAR denuncia también que el pavimento táctil de advertencia de peligro no está conformado según la normativa y que hay una rejilla en el paso de peatones y asegura que “ni en los peores momentos del urbanismo arandino se encuentra un caso parecido”.

En un escrito que ha hecho público y que ha dirigido también a las asociaciones vecinales y a los grupos políticos, este colectivo pide que las nuevas actuaciones urbanísticas se realicen cumpliendo el mínimo reglamentado, consciente de que el resto se tendrán que ir suprimiendo progresivamente a medida que lo vaya permitiendo el presupuesto municipal.