Irureta: "Me gustaría que el Oviedo ganase el derbi; me ha dado mucho"

Al igual que durante el resto de semana, en Radio Asturias seguimos hablando con antiguos jugadores o técnicos del conjunto azul y en el día de hoy nos ha atendido el que fuera técnico del conjunto azul durante casi cuatro temporadas, Javier Irureta.

Con más de 130 encuentros oficiales en el banquillo carbayón, el vasco es recordado en la capital del Principado por haber sido el entrenador en la única participación en la Copa de la UEFA frente al Génova. Además, en lo que a derbis se refiere, Irureta disputó siete y solo sumó una derrota.

Escucha la entrevista a Javier Irureta.

"Tuve sensaciones muy bonitas en el Real Oviedo, llegando a la sexta plaza que nos dio las opciones de jugar en Europa frente al Génova. Ganar al Real Madrid, al Barcelona... me sirvió para hacerme a la Primera División como entrenador. Desde el Oviedo en adelante estuve siempre ya en la máxima categoría", comentó en primer lugar.

"Ha sido la única vez que hemos estado en Europa. Después de ganar en Oviedo, allí... fue injusto para nosotros. Expulsaron a Lacatus y dejaron el partido complicado. Solo me quedo en eso, pero me parece injusto. Sospecho la razón, pero no digo nada más", comentó sobre la eliminatoria ante el Génova.

Sobre el derbi, Irureta afirmó que "es un partido muy bonito y Asturias se mueve mucho. Está muy bien. He disfrutado también mucho y siempre con respeto e intensidad. Oviedo y Gijón no están muy lejos y eso hace que sea un partido intenso".

"La zona cantábrica ha bajado su nivel, no sé las razones, pero muchos están en Segunda División y llama mucho la atención. Entonces eran equipos fuertes e identificados con un tipo de juego, peron hoy en día no se detecta", lamentó el vasco.

"Tengo muchos amigos en el Sporting también. Me gustaría que el Oviedo ganase el derbi. Me ha dado mucho el equipo, la ciudad y la gente", sentenció.