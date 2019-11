El Cádiz visitará a un Tenerife en horas bajas

El Cádiz visitará el domingo a un equipo que lleva puesta la piel de cordero. El conjunto canario no termina de arrancar y desde el principio del campeonato, aunque esté confeccionado para ser uno de los huesos de la categoría, no termina de carburar. Desde el principio vive en la zona incómoda de la tabla y para este partido las cosas no pintan nada bien.

El líder rendirá visita a un equipo que, además de jugarse caer al descenso, se juega el puesto de su entrenador en el banquillo. Lopez Garai se juega su futuro al frente de la entidad canaria y para este choque tendrá al menos cuatro bajas. El pasado fin de semana Aitor Sanz fue expulsado ante el Girona y consecuentemente se perderá el partido ante los amarillos, pero no será la única baja importante que tendrá el conjunto canario.

Otro de los titulares como es el caso de Luis Milla fue operado ayer por la tarde de apendicitis y estará fuera del equipo durante varias jornadas, la primera ante el Cádiz. Luis Pérez y Bermejo también tienen muy complicada su participación ante el equipo amarillo.

Lo que sí que parece claro es que el míster del equipo canario podrá contar con uno de los nombres que aparece en la lista negra de los recuerdos cadistas, Malbasic.

El Tenerife está a las puertas de caer en descenso a Segunda B, empatado a puntos con el Oviedo, que ya está en la zona roja de la tabla. Los canarios suman 14 puntos frente a los 35 de los amarillos. Han recibido 20 tantos y han visto puerta hasta en 17 ocasiones. Han perdido 7, empatado 5 y sólo han ganado tres encuentros.

En su feudo han logrado sacar 6 de los 14 puntos. Con una victoria y tres empates. Es decir, han dejado escapar puntos en seis de los siete partidos que han jugado como local. La única victoria llegó el 25 de agosto, en la segunda jornada de liga, ante el Numancia.