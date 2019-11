Luis César: "Estoy viendo un Deportivo más activo y menos reactivo"

Avanzan las semanas y la situación agónica que vive el Deportivo ha pasado de ser anecdótica a agobiante. El equipo sigue último, pero el cuerpo técnico sigue afirmando que hay luz al final del túnel. “La opinión pública entiende solamente de resultados positivos y no se los estamos dando”, afirma el entrenador Luis Cesar. “Estamos intentando mejorar el rendimiento de futbolistas cada semana. Los puntos son el bálsamo para todos. No tengo que vender ningún producto: confío en los chavales. Estamos en una situación fea que asumimos con naturalidad y profesionalidad”, asegura el entrenador.

De cara al duelo de Almendralejo, Luis César sostiene que su equipo llevará las riendas del juego y tomará la iniciativa. “Estoy viendo un Deportivo más activo y menos reactivo”, avanza. “iremos a por el partido en Extremadura y que no podemos esperar tener el viento a favor. Ese viento lo tenemos que buscar nosotros”, confiesa. Por otro lado, Sampedro tiene claro que un triunfo puede ser balsámico para que el equipo salga del pozo: “La necesidad aumenta y nosotros queremos, por fin, ganar y darle una alegría”.

El futuro de Mujaid pasa por lateral

Para su entrenador, el futuro de Mujaid pasa por ser lateral. Toda su vida jugó como central, pero la apuesta del míster blanquiazul puede hacer que cambie su carrera. “Poder puede ser en los dos sitios. Pero yo si tengo que apostar, lo veo más de lateral que de central a día de hoy. Por la información que tengo, lo veo más ahí. Tiene que perfeccionar cosas, pero yo lo veo más de lateral”, asevera.

Sobre las bajas del equipo, Luis César no quiere que sirvan de excusa ni para él ni para el equipo para una eventual mala partida el sábado.” Tenemos buenos jugadores que son internacionales y se van con la selección. En esa línea hay alguna lesión. Pero pondremos una alineación buena y maravillosa, y la mejor que podemos poner en Extremadura. Pero no estamos pensando en los que no están. Somos un equipo bueno y seremos mejores. Lo antes posible. Iremos allí a ganar”, concluye.