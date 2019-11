Xàbia no quiere 'Ni una más' víctima de la violencia de género

El departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Xàbia ha puesto en marcha la campaña 'Ni una más', con la que se pretende lanzar un mensaje contundente de que "la violencia a la mujer es uno de los problemas más graves de nuestra sociedad".

Así lo ha indicado la concejala del área, Montse Villaverde durante la presentación de los actos organizados por este departamento, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Como cada mes de noviembre, la concejalía de Igualdad xabier "intensificamos nuestro trabajo de dos maneras: con una campaña de programación y una campaña gráfica para dar visibilidad a esta problemática".

Esta última consiste en la instalación de unos mupis publicitarios por la población. El objetivo, ha añadido la edil, es "hacer visibles a todas las mujeres víctimas de las violencias machistas desde que hay estadísticas".

Así, estos carteles recuerdan que desde que se tienen estadísticas de la violencia de género (desde 2004) se acumulan ya 1.095 mujeres víctimas. No obstante, Villaverde ha insistido en que estas “son las cifras oficiales, que no reales del machismo”, ya que no se contabilizan los casos de mujeres asesinadas por ser familiares de (madres, suegras, hermanas), las agredidas sexualmente y asesinadas por personas sin vinculación sentimental o las prostituidas que también han sido asesinadas.

Asimismo, Villaverde ha insistido en la "obligación de las instituciones por proteger a las víctimas" y ha asegurado que "no queremos que este número crezca" y "exigimos medidas integrales de protección y que todas las administraciones han de marcarse como prioridad acabar con ella”.

Actos

Entre las actividades organizadas, el Ayuntamiento está realizando, en colaboración con la UNED, unos talleres de coeducación en los centros escolares y de secundaria sobre el mito del amor romántico y también un taller para mujeres titulado “desarrollando el talento y el empoderamiento femenino”.

Este viernes, 15 de noviembre, se ha programado una charla sobre la violencia en el ocio nocturno (a las 18 horas en la Casa de Cultura).

Del 18 de noviembre al 15 de diciembre, la exposición 'No tengo Dueño' (en el museo Soler Blasco).

Las campañas de vacunación contra la violencia de género, a lo largo de tres días: el 19 y el 26 de noviembre en los institutos, y el día 21 en la plaza Marina Alta durante el mercadillo.

El sábado, día 23, se repreentará el teatro 'Trobadores' (a las 20 horas en la Casa de Cultura).

También la concejalía ha preparado una muestra por la Igualdad en la que se podrán visualizar todos los audiovisuales sobre este tema preparados por grupos de estudiantes de secundaria.

Y el lunes 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género, el Ayuntamiento realizará un acto institucional de condena a las 12 horas frente al edificio consistorial.