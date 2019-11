El Nueva Elda busca su primera victoria a domicilio (S. 18.00 h)

El Nueva Elda F. S. (7º: 14 Ptos.) visita esta tarde (18.30 h) el pabellón municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres) para enfrentarse al Integra2 Navalmoral F. S. (13º: 8 Ptos.) en el partido de la décima jornada de liga del Grupo 4 de la Segunda B de fútbol sala.

El equipo eldense, después de ganar (4-2) al Unión Tres Cantos, viaja hasta tierras extremeñas con la intención de lograr su primera victoria como visitante esta temporada ya que de los doce puntos que ha disputado lejos de Elda, ha logrado solo uno gracias al empate a dos conseguido en la pista delSilver.

Los de David Valverde “Dada”, que no podrá estar en el banquillo al haber sido sancionado con un partido por, supuestamente, no atender las indicaciones de los árbitros del encuentro jugado el pasado sábado en el pabellón "Juan Carlos Verdú" de Elda, visitan a un rival muy irregular en su juego a lo largo de los cuarenta minutos de los partidos y buena muestra de ello es el 8-3 que encajó el equipo de Natanael Torrecilla la pasada jornada en la pista del Torrejón Sala Five Play.