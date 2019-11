Dimite un concejal del PSOE de Beas tras desear que "violen" a las familiares de los votantes de Vox

Un concejal del PSOE de Beas de Segura ha dimitido tras hacerse viral un mensaje escrito en su perfil de Instagram en el que deseaba a los votantes de Vox que violaran a sus familiares. Además ha mostrado su arrepentimiento por un escrito que el propio equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento considera "desafortunado" y que condenan y no comparten, ya que insisten en la tolerancia cero con cualquier manifestación o incitación al odio, a la violencia y el machismo.

Literalmente, en el mensaje publicado pasadas las elecciones del domingo, el edil escribía: "Una cosa es ser de derechas, y otras ser fascista. Votante de vox, mi existencia para ti ha desaparecido; y no porque me de a mí la gana o no votes al mismo partido que yo, sino porque me lo has dicho tú con tu voto, al querer quitarme de en medio por pensar de manera diferente, por defender los derechos que tanto han costado conseguir y que tú quieres abolir. No me lo dices tú a la cara, pero sí tu "representante".

Además, el texto continuaba señalando: "Porque la intolerancia se combate con intolerancia. Votante de vox, fascista, el fascismo tiene sus días contados. Así que dejaros de pedir respeto por vuestro voto porque tú ya nos has faltado el respeto. Y por cierto, ojalá un borracho viole a tu madre o hermana. #BellaCiao y #VivaEspaña (Que la queremos más que vosotros fascistas)".

La polémica ha llegado incluso al perfil de Twitter del propio líder de Vox, Santiago Abascal, que ha pedido desterrar para siempre a "este tipo de energúmenos de la vida política".

Nosotros no desearemos eso, nunca, ni a los votantes del PSOE ni a los votantes de Bildu.

Y nos repugnaría que alguien lo hiciese.

Ojalá todos los partidos desterremos para siempre a este tipo de energúmenos de la vida política.https://t.co/Yo2V5larca — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) November 14, 2019