Tito Díaz: "Que as cousas vaian ben ou mal non dependen dunha única persoa"

Que a realidade do CB Breogán na LEB Oro non é a que a todos os afeccionados lle gustaría ver é evidente. A irregulariedade sobre a cancha, a febleza da defensa e os erros no atino están a penalizar demasiado ós celestes.

Tras a segunda derrota consecutiva no Pazo, a afección celeste comeza a buscar culpables. É o momento de buscar nomes propios? Tito Díaz, Director Xeral da entidade breoganista resposta.

"Creo que é momento de lanzar unha mensaxe de tranquilidade. O equipo está sendo irregular, dan unha boa imaxe en Granada e na casa perden ante do Delteco, pero aínda está comezando a liga", reflexiona Tito Díaz.

No remate do partido ante o Delteco Gipuzkoa, foron varios afecionados os que por redes, en especial Twitter, pedían a dimisión do Director Deportivo e Xeral."Penso que a realidade dun clube non só reside nos éxitos deportivos, son fundamentais, pero hai máis cousas. O clube é solvente, os patrocinadores nos apoian, temos 4.000 aboados, estructuralmente estamos ben... Temos moitos motivos para estar contentos do que estamos a facer. Se todo fora ben sería so grazas a min? Non, de todos: Xogadores, adestrador, afección... "

Asegura estar a traballar a fondo en arranxar os contratempos que poidan surxir ó longo da competición centrándose, principalmente, nas lesións."O clube respostou rápido para cubrir a baixa de Nogués, e agora se se confirma a baixa de Thomas, evidetemente, traeremos outro xogador. Estamos tendo mala sorte".

Por iso, e sendo consciente da realidade depotiva que atravesa o clube celeste, Tito Diaz pídelle a afección que "peche feridas" e "non as faga máis grandes". Non quedes coas ganas e escoita a entrevista completa que o Director Xeral concedeu ós micrófonos do SER Deportivos. Dalle ó play!