Potabilidad del agua en Carpio

El concejal socialista de Carpio, Eusebio Cáceres, ha presentado una denuncia ante Sanidad por la avería en la dosificación del hipoclorito sódico que se utiliza para reducir o eliminar el arsénico que contiene el agua captada en Carpio.

La avería se produjo el viernes a primera hora de la tarde y sobre las 18:00 comenzó a salir en algunos puntos el agua con color amarillento. El PSOE denuncia que los responsables del ayuntamiento y los técnicos de mantenimiento no cortaron el agua, ni avisaron a los vecinos hasta el domingo por la mañana. Lamentan que se limitasen a colgar en redes sociales lo que había pasado y aconsejar, que no prohibir, el consumo de agua potable. Además aseguran que no se paso aviso a los establecimientos públicos como las panaderías del pueblo.

Ante esta situación, el PSOE se pregunta varias cosas como los motivos por los que no se avisa con tiempo a los vecinos, por qué no se cortó el agua de forma inmediata, si los técnicos de la EDAR y ETAP están cualificados y si la deuda que tienen con Somacyl de más de 12 meses influye en estos casos.

Este problema ya se ha solucionado pero los socialistas se muestran preocupados por el futuro ya que, aseguran, en los últimos 24 años no se ha invertido nada en saneamiento. Esto no permite subir la presión porque se rompen las tuberías y se producen cortes constantes de suministro, además en ocasiones los herbicidas también llegan, por descuidos, a la red de abastecimiento.