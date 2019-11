Valdespina, y su foto sobre el "Concurso 1, 2, 3", gana la XIII edición de "Mi Pueblo es el Mejor"

La localidad de Valdespina se alzó como la ganadora del XIII edición del Certamen 'Mi Pueblo es el Mejor', organizado por Diario Palentino, La 8 Palencia, Supermercados Gadis y Diputación de Palencia. La foto, que trata sobre el 'Concurso 1,2,3', obtuvo el primer premio valorado en 3.000 euros aportados por la Institución provincial, además de otros 1.500 euros para consumir en los Supermercados Gadis.

Por su parte, Becerril de Campos, con la temática de 'la fragua', y Santillana de Campos, con una fotografía sobre la serie 'V' y los topillos, recibieron el primer y segundo acesit respectivamente, y como tal fueron galardonados con un cheque con un montante de 500 euros para realizar la compra en Gadis. Además, Hérmedes de Cerrato,recibió también un cheque de 500 euros a través de un sorteo, novedad de esta décimo tercera edición. A estos cuatro, se suman los municipios de Guardo, Palacios del Alcor, Paredes del Monte, Cervatos de la Cueza, Rivas de Campos, San Cebrián de Campos, Las Cabañas de Castilla y Valdecañas de Cerrato, los cuales recibieron un diploma que les acredita como los 12 finalistas de los 84 participantes.

Tras dar a conocer a los ganadores, el director de Diario Palentino y La 8, Carlos Matín Santoyo, destacó en su intervención la gran acogida y participación en dicho concurso, con ochos pueblos más que en la cita pasada. Además, apuntó que "una de las mayores alegrías ha sido comprobar la incorporación de pueblos que no habían participado nunca", como es el caso de Frechilla, Polentinos o Las Cabañas de Castilla, este último en especial, al ser el propio municipio del director del diario. No obstante, reconoció que, en ocasiones, a la presidenta de la Diputación algunos vecinos de la provincia la comentan que "su pueblo no gana porque el director del periódico es de Valdespina", afirmó entre risas Santoyo, en referencia a que dicha localidad ha ganado, con esta, hasta en cuatro ocasiones el concurso. Bromas y anécdotas al margen, aseguró que el "jurado debe ser justo, aún riesgo de que se repitan algunos años los ganadores", y, en este caso, "ha sido más duro que nunca", añadió. "Es todo un acontecimiento social del mes de noviembre", así definió Santoyo a la gala de entrega de los premios 'Mi Pueblo es el Mejor. La foto del verano'.

Jurado del certamen Los cuatro ganadores se han impuesto a un total de 84 imágenes de municipios de toda la provincia, de las cuales fueron seleccionadas doce de ellas en una primera fase para que, en segundo lugar, se eligieran las cinco finalistas de donde salieron las cuatro ganadoras. El fallo se llevó a cabo el pasado 31 de octubre, donde el jurado formado por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; la jefa de prensa de la institución provincial, Rebeca Nieto; el gerente de supermercados Gadis en Castilla y León, José Daniel Posadas; el director de Diario Palentino y La 8 Palencia, Carlos Martín Santoyo y la redactora jefe de Diario Palentino, Carmen Centeno, deliberó para elegir a los pueblos ganadores