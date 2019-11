Un total de 37 cortometrajes competirán en la sección oficial del "Aguilar Film Festival"

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo está ya abordando la recta final para la organización del Aguilar Film Festival, que se iniciará el 3 de diciembre con la entrega del galardón honorífico Águila de Oro por su trayectoria al director Javier Fesser. El certamen se extenderá hasta el día 8, y acogerá un total de 37 trabajos en la Sección Oficial.

En la XXXI edición se ha duplicado el número de obras nacionales e internacionales que optaban a un puesto en el certamen aguilarense, pasándose de los 1.100 de la pasada edición a más de 2.500 obras este año. De ellas, el Comité de Selección ha elegido para la Sección Oficial un total de 14 películas nacionales y 23 internacionales procedentes de Suiza, China, Grecia, Bélgica, Francia, Noruega, Reino Unido, Canadá, Brasil, Rusia, Alemania, Polonia Albania, Suecia, Hungría, Argentina, Bulgaria y República Checa.

Entre estas piezas se encuentran películas que se han podido ver en festivales tan importantes como Cannes, Berlín, Clermont-Ferrand, Sundance, Locarno, Venecia, Toronto, Rotterdam, Nouveaus Cinemas de Montreal o Vila Do Conde.

CATORCE PELÍCULAS ESPAÑOLAS. Los cortometrajes españoles (o dirigidos por cineastas de nuestro país) que forman parte de la Sección Oficial son: El infierno y tal de Enrique Buleo, Arenal de Rafa Alberola, Muedra de César Díaz, Carne de Camilia Kater, Mujer sin hijo de Eva Saiz, Beyond de Glacier de David Rodríguez, Bubota de Carlota Bujosa, El desconcierto de Javier Rodríguez, Después también de Carla Simón, Leyenda dorada de Ion Sosa y Chema García, City of children de Arantxa Hernández,

Metarmorphosis de Carla Pereira y Juanfran Jacinto, Todo el mundo se parece de lejos de Rafa de los Arcos y Nos hablan los muertos de Helena de Llanos. Todos estos trabajos incluidos en la Sección Oficial recibirán, en concepto de pago por selección, el importe de 300 euros.

VEINTITRÉS PRODUCCIONES INTERNACIONALES. La Sección Oficial incluye también una amplia representación del mejor cortometraje internacional, con 23 trabajos. Entre ellos se encuentran animaciones tan brillantes como The physics of sorrow, del nominado al Oscar Theodore Ushev; Kids, del personalísimo Michael Frei; Good intentions y Ties, dirigidas respectivamente por Anna Mantzaris y Dina Velikovsaya, dos directoras que repiten en el festival; o el bellísimo The kite, de Martin Smatana. Entre las ficciones que se podrán ver en el 31º Aguilar Film Festival están Lucía en el limbo, de Valentina Maurel; She-pack, de Fanny Ovesen; No heroes, de Kamil Loufti; o el corto premiado en Cannes She runs, de Qiu Yang, que también participó hace un par de años en el festival con su anterior trabajo. El cine documental también estará bien representado, con cortos tan rotundos como Notre territoire, de Mathieu Volpe; o el premiado en Documentamadrid titulado Krähen Schiessen, de Christine Hurzeler.

Un hecho que destaca en la presente edición del Aguilar Film Festival es el número de mujeres cineastas presentes como directoras en esta Sección Oficial, un total de 18, junto a 22 hombres.

El Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo es un certamen que está concebido para la difusión y el disfrute del cortometraje, facilitando la creación de redes de colaboración dentro de la industria nacional e internacional. Desde la pasada edición, ha abierto sus salas de proyección al cine internacional y ha incluido, además del género de ficción, documental, animación y el cine de vanguardia.

Los requisitos de participación para la Sección Oficial no se han modificado respecto al pasado año y la participación estaba abierta a todas las piezas nacionales e internacionales producidas y realizadas a partir del 1 de enero de 2018, y cuya duración no superase los 35 minutos -incluyendo créditos-. Se han enviado piezas de diferentes géneros: ficción, animación, documental y experimental. Todo ello a través de las plataformas oficiales www.festhome.com y www.shortfilmdepot.com .

PREMIOS DEL JURADO OFICIAL. El Jurado Oficial concederá los siguientes premios: Galleta Gullón de Oro al Mejor Cortometraje: 1.000 euros y Galleta Gullón de Oro al Mejor Cortometraje Español: 1.000 euros, más preselección para los Premios Goya. Además este año se ha incluido la Galleta Gullón de Oro al Mejor Cortometraje de Animación, dotado con 500 euros; y dos menciones especiales del jurado opcionales.

Los cortometrajes de la Sección Oficial optan también a los siguientes galardones: Águila de Oro al Mejor Director, Águila de Oro al Mejor Actor, Águila de Oro a la Mejor Actriz, Águila de Oro al Mejor Guion, Águila de Oro a la Mejor Fotografía y Águila de Oro al Mejor Montaje.

También se mantienen las distinciones otorgadas por otros jurados: Premio del Público -1.000 euros-, Premio Jurado Joven, Jurado Senior, Premio de la Crítica-Premio Caimán Cuadernos de Cine, Premio de la Asociación de Mujeres Tejiendo Cambios al Mejor Corto Nacional Dirigido por una Mujer y Premio Alerta Sonora a la Mejor Música Original.

Junto a estos, se concederá el Premio al Mejor Cortometraje de Castilla y León, al que optan un total de once trabajos.

PRESELECCIÓN A LOS ‘PREMIOS GOYA’ Y CERTIFICADO DE CALIDAD. En los últimos años el Aguilar Film Festival ha ampliado su prestigio, siendo elegido como uno de los festivales españoles que califican para los Goya/Premios de la Academia del Cine y las Artes Audiovisuales de España y obteniendo el Certificado de Calidad de la Asociación de la Industria del Cortometraje de España (AIC). Además, se ha posicionado incluso como el undécimo festival de España en puntuación en las subvenciones concedidas por el Ministerio de Cultura a través del ICAA, y como segundo a nivel regional, tan solo detrás de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El Aguilar Film Festival 2019. 31º Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la villa galletera y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y Acción Cultural Española (ACE), la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia. Entre sus principales patrocinadores privados están Gullón, Aquona y Renault/Palencia.

Precisamente el pasado mes el ICAA concedió una ayuda directa de 12.500 euros al festival, duplicando la concedida del pasado año. De igual modo, esta misma semana, la Diputación de Palencia ha renovado su convenio con el Consistorio de Aguilar y concederá una ayuda de 27.000 euros al Aguilar Film Festival.