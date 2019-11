María Chivite sobre los sueldos altos de algunos funcionarios: "Son derechos laborales adquiridos"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, prefiere no opinar sobre el sueldo de 750 funcionarios de la Administración que cobran más que ella. Señala que "tienen una carrera profesional, yo no hago ninguna valoración" sobre sus sueldos, a los que califica de "derechos laborales adquiridos".

No opinan lo mismo su socio Podemos que de forma escueta apunta a través de Mikel Buil que "siempre hemos defendido una Administración austera". Marisa de Simón (IE) va más allá apuntando que algunos de estos sueldos "que superan los 100.000 euros al año. YO no me lo puedo imaginar, vamos, eso es inmoral"

Geroa Bai y Navarra Suma aseguran que es una situación que ya conocían y confirman que ya sucedía también en gobiernos anteriores, como el de Uxue Barkos o Yolanda Barcina.