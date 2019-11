La Fiscalía de Segovia pide cuatro años de prisión por un delito de odio tras la muerte de Víctor Barrio

Tras casi dos horas de sesión el titular del el juzgado de lo penal número 1 de Segovia ha dejado visto para sentencia el juicio de un delito de odio cometido presuntamente por Vicent Belenger en 2016 cuando publicó en su perfil de Facebook comentarios ofensivos tras el fallecimiento del torero Víctor Barrio en la plaza de Teruel el 9 de julio de ese año. En la red social el acusado deseaba “la misma suerte a toda su parentela”. Además de la mofa el post concluía con otra manifestación ofensiva “mearemos sobre tu tumba y en las coronas de flores que te pongan”.

Belenguer de profesión profesor se ha declarado inocente alegando que su cuenta de esta red social fue “hackeada”. La defensa ha pedido la libre absolución ya que no se ha presentado prueba alguna de que fuera Belenguer el autor de las publicaciones sin ni siquiera investigar si fue desde la IP del acusado desde la que se realizaron los comentarios.

El profesor valenciano ha declarado que no fue consciente de la usurpación de su perfil y que cuanto supo de los comentarios en su muro procedió a denunciarlo y a pedir disculpas a los familiares del torero algo que directamente no ocurrió como han desmentido durante el juicio tanto la viuda como los padres de Víctor Barrio, que aseguran vuelven a revivir, cada vez que se reproducen estos comentarios, el inmenso dolor que vivieron cuando sucedió la muerte del torero.

Vicente Belenguer a su llegada al juzgado, como supuesto autor de un delito de incitación al odio por el mensaje que escribió en las redes sociales tras la muerte del torero Víctor Barrio / PABLO MARTIN (EFE)

La abogada defensora ha asegurado que estos comentarios no incitan a cometer delitos y no recoge los supuestos de la ley como es la de atacar a colectivos vulnerables por su orientación sexual, por su procedencia o por discapacidad. Por lo que solicita la libre absolución de su defendido.

El Ministerio Fiscal asegura que se ha de buscar con la sentencia un equilibrio entre la libertad de expresión e ideológica con un discurso de odio que sobrepasa todo los límites por lo que solicita cuatro años de prisión, una multa de 10 euros diarios durante doce meses y la inhabilitación para ejercer como docente durante 8 años. Y pide además la condena como responsable civil subsidiario de Facebook con una indemnización de diez mil euros para cada una de las personas que representan la acusación particular ejercida los padres del diestro su viuda y la Fundación Toro de Lidia.

Por su parte el letrado de la red social en las conclusiones pide la absolución de su compañía ya que en el escrito de instrucción la acusación no reclamó la responsabilidad civil subsidiaria además de asegurar que la reclamación debería dirigirse a Facebook Ireland y no a Facebook Spain ya que esta última solo comercializa esta red y no es la encargada de gestionar ni los datos ni los servidores. Por último ha comentado la imposibilidad de llevar un control de los casi 2.000 millones de usuarios de esta red y es a partir de una denuncia cuando se retiran las publicaciones ofensivas.

Belenguer volverá a los juzgados en enero esta vez para afrontar un delito de injurias por los mismos hechos.