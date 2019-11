Este año los aficionados del Celta recibieron un regalo anticipado y "envenenado" de Reyes. La Liga planifica para el domingo 5 de enero (la previa de Reyes) el Celta- Osasuna. No es la primera vez que sucede, pero sí en la que el equipo vigués se ha visto afectado. Una decisión que no ha cuajado bien entre los aficionados al fútbol que, con ese horario, tendrán complicado poder cumplir los compromisos de una jornada tan mágica entre los más pequeños de la casa. La Cabalagata de Reyes es a las 18 horas (bien es cierto que habría margen) pero hay que tener en cuenta los problemas de tráfico que se pueden generar y que será difícil llegar a Balaídos. Todo eso sin contar que hay tradición de cena de Reyes en familia.

Las reacciones no se hicieron esperar y las críticas no tardaron en llegar a través de las redes sociales. Los aficionados no quieren fútbol esa noche tan especial. No lo quieren y así lo han transmitdo y el Celta no ha tardado en reaccionar y ha pedido a la Liga el cambio de horario del partido. Ya hay algún antecedente y a ello se aferran. Veremos cuál es la decisión final.