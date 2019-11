La lluvia dio una pequeña tregua a los trabajadores de Barreras en sus reivindicaciones. Nuevamente paro para visibilizar la preocupación que existe con el futuro del astillero vigués.

Y aunque hubiese llovido, nada los para porque la cuenta atrás para la entrada en concurso ya ha empezado y los trabajadores no tienen noticias de lo que les deparará el futuro. Concentrados a las puertas del astillero, su preocupación va en aumento, no solo por ellos sino por todos los trabajadores que se pueden ver afectados y los que ya han tenido que dejar su puesto de trabajo en las auxiliares.

Ya han confirmado que el próximo martes se producirá un nuevo paro de 11:00 a 15:00 , que finalizará con una manifestación hasta el edificio de la Xunta de Galicia. Los afiliados de la CIG ya han dirigido al ente autonómico sus protestas este jueves. Creen que la administración debe implicarse en la solución para el astillero vigués.

Es la segunda movilización de la semana, apoyada también por el BNG. La segunda pero no la última. No quieren que los callen, quieren ser visibles y que sus peticiones no caigan en saco roto y que Barreras se pueda convertir...en un nuevo Vulcano.