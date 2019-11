El temporal que ha azotado Galicia en esta jornada de jueves empieza a abandonar ya las Rías Baixas donde afortunadamente no ha dejado daños personales, pero sí materiales, con árboles caídos en casi todos los municipios de la comarca, 15 en Vigo, uno de ellos en los jardines de As Avenidas en Montero Ríos… también han salido volando vallas en algunos casos cayendo en la calzada y obstaculizando el tráfico y también han caído una decena de farolas y cableados, así como algunos de los elementos navideños que tendrán que recolocarse pasado el temporal. En la provincia de Pontevedra destacan los ayuntamientos de Vigo con 56 incidencias, Ponteareas con 8 y Cangas con 7 incidencias. En el tiempo de La Ventana Metriopolitana hemos hablado con María Souto de Meteogalicia que ha explicado que la situación empieza a apaciguarse, y ha aclarado que a ellos no les consta que el temporal haya recibido oficialmente el nombre de Cecilia.

Se han visto afectados por el temporal tres muros y 14 vallas y carteles, además de 17 contenedores. En total hasta la una de la tarde se han registrado unas 60 incidencias que han tenido que ser atendidas por la Policía Local y bomberos Se ha suspendido el transporte de ría desde la una y media de la tarde y se ha suspendido el vuelo a Madrid de las doce y media. Incluso el celta ha suspendido su entrenamiento de esta mañana y los jugadores se han quedado en el gimnasio.

En Cangas se han producido daños en un vehículo sobre el que cayó una canalización de agua, y también ha sido una mañana bastante movida en Gondomar con contenedores desplazados por el aire, caida de algún muro (sin gran trascendencia inicialmente) y lo que ha generado más problemas, que fue la caída de postes eléctricos, con uno caído en Mañufe medio cayó uno, en Vincios hubo que acudir también ante un problema con el tendido eléctrico al moverse un poste y en Mouris (parroquia Chain) un poste partido cayó sobre la carretera. También en la PO-340 tuvo que retirarse un arbol que cayó sobre carretera. Sobre estas incidencias también habló en la Ventana metropolitana el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira.

Desde la Diputación provincial de pontevedra apuntan que "os efectivos do Consorcio provincial Contraincendios e de Emerxencias, adscrito á Deputación, así como as brigadas do departamento de Infraestruturas que actúan nas estradas provinciais, realizaron máis de 30 saídas a diferentes concellos debido, fundamentamente, a inundacións puntuais, e á caída de árbores, ramas, tellas, verxas ou chapas, así como de elementos de mobiliario urbano". Asímismo apuntan que "no caso do persoal do Consorcio Provincial, os efectivos dos parques do Salnés, Vilagarcía e Ribadumia; do Porriño; do Morrazo e do Baixo Miño atenderon incidencias nos concellos de Cambados, O Porriño, Salceda de Caselas, e Cangas". Desde el gobierno provincial atendieron especialmente las incidencias producidas en las carreteras provinciales, donde las brigadas de la Diputación realizaron una veintena de salidas, "sobre todo por balsas de auga na calzada, inundacións, desprendementos de terra, pedras e caída de árbores". De este modo, las carreteras afetadas fueron:

EP 9406 Gallas-Armenteira en Meis

EP 9212 A Granxa-Dorrón en Sanxenxo

EP0019 Figueirido-Marín en Pontevedra

EP 0503 Mane-Rebón en Barro

EP 6404 Ferreirós-Ollares en Vila de Cruces

EP 2704 Sequeiros-Cuartos de Borbén en Pazos de Borbén

EP 5304 Villar-Albeos en Crecente

EP 4202 Tortoreos-Rubiós en As Neves

EP 4203 Tortoreos-Estación en As Neves

EP 8001 Caldas- Carracedo- Catoira en Caldas

EP 7017 Callobre-Ponte Ledesma en A Estrada

EP 7005 Aguiones-Santeles en A Estrada

EP 7204 Soutelo-Ratel en Forcarei

EP 2601 Mos-Puxeiros en Mos

EP 2502 Cerquido-Ribadelouro en Salceda de Caselas

EP 2503 Cerquido-Borralliño en Salceda de Caselas

EP 2102 Nigrán-Vincios en Nigrán

EP 2005 Meixoeiro-Cuvi en Vigo