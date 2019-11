La Junta ofrece una financiación a tres bandas para el proyecto de Valcárcel

El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, y el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, se han reunido hoy en la sede de la Consejería en Sevilla para abordar la financiación del proyecto de rehabilitación de Valcárcel como Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA.

En el transcurso de la reunión, el consejero ha traslado un nuevo planteamiento para financiar el traslado del centro a este edificio patrimonial a través de la utilización de Fondos FEDER, remanentes no afectados de la UCA y fondos propios de la Junta, que se incluirían en el plan plurianual de inversiones para el conjunto del sistema universitario público andaluz a partir de 2020.

En este sentido, la UCA ha valorado inicialmente de forma positiva este nuevo planteamiento del Ejecutivo autonómico respecto al traslado de Ciencias de la Educación a Valcárcel y, en las próximas semanas, va estudiar con detalle la propuesta para determinar los plazos, pasos y costes.

En paralelo, desde la Universidad de Cádiz se va a redactar una adenda al proyecto para recalcar la potente actividad investigadora de esta Facultad al objeto de apurar al máximo la financiación con Fondos FEDER a través de un mayor nivel de concreción de los laboratorios, proyectos, grupos e investigadores que desarrollan su acción científica en el centro, incorporando una detallada información de los mismos.

De esta forma, la Universidad de Cádiz tendría más posibilidades de acceder a la financiación comunitaria. Fondos que, según indicó Rogelio Velasco,en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio del acto del 40 aniversario de la UCA, no podían destinarse a acometer obras ni rehabilitaciones, sino a proyectos dedicados a la investigación, o instalaciones como laboratorios.

Igualmente, desde la Universidad de Cádiz se entiende como una fórmula para avanzar la garantía de los fondos propios de inversión de la Junta la aprobación de una enmienda a los presupuestos andaluces para 2020 a lo largo del debate en comisión abierto antes de su respaldo definitivo por parte del Pleno de la Cámara autonómica en unas semanas.

El alcalde de Cádiz, José María González, quien también ha mantenido un encuentro formal con el consejero de Economía esta mañana en Sevilla, ha “valorado positivamente el cambio de actitud del consejero”, pero ha puntualizado que tendrán que estudiar si la oferta de Velasco es “un laberinto para darle una patada hacia adelante al proyecto, o si es realmente una propuesta”.

González ha acusado al ejecutivo andaluz de faltar a la verdad con Valcárcel. “Alguien miente en la Junta con el proyecto de Valcárcel, no se si los de antes o los de ahora, pero el proyecto no ha sido una prioridad para la Junta de Andalucía, alguien miente y no sé quien es”.

No obstante, en respuesta a los periodistas, posteriormente ha matizado que la anterior Junta sí dio muestra del apoyo a Valcárcel, con los 700.000 euros que destinó el gobierno de Susana Díaz para la redacción del proyecto.

“Alguien miente porque para la Junta anterior el compromiso con Valcárcel era una realidad y ahora el ejecutivo actual nos dice que no existía ningún compromiso y que ellos se enteraron de que es una prioridad por los medios. O miente Díaz, Jiménez Barrios y López Gil, o miente el actual ejecutivo, pero lo que si me queda claro es que existe una financiación de 700.000 euros para un proyecto de ejecución técnica del traslado. Si eso no es un compromiso para la realización del proyecto, que venga dios y lo vea”.

El regidor se ha mostrado reticente a que la fórmula propuesta por el consejero implique que el ayuntamiento tenga que poner fondos de las arcas municipales para financiar parte del traslado y rehabilitación de la faculta de Ciencias de la Educación.

"Nosotros también seríamos cofinanciadores de una parte del proyecto, y a mi la primera duda que me asalta es: si la Junta ha acometido financiaciones en los campus de Granada, de Córdoba o de Sevilla, ¿por qué Cádiz tiene que participar con las arcas municipales como financiador del proyecto?”, ha preguntado González.

A pesar de la crítica, el regidor gaditano ha garantizado que, si finalmente la opción para financiar Valcárcel requiere que el consistorio aporte alguna cantidad, lo hará. "No nos vamos a arrugar, vamos a sacar dinero de donde sea, pero me da coraje porque parece que los gaditanos somos andaluces de segunda”.

En esa misma línea, el alcalde ha denunciado la situación de desventaja en la que se encuentra Cádiz respecto a otras provincias en cuanto a la atención prestada por el gobierno andaluz, y ha asegurado que prueba de ello será “si finamente el proyecto es una realidad, porque Cádiz va a tener que seguir peleando. Primero para que se entere la Junta de que esto es una necesidad ciudadana, y después para q se pongan a trabajar”.

José María González ha explicado que, a diferencia del ofrecimiento de esta nueva vía para financiar el traslado, su grupo parlamentario, Adelante Andalucía continuará con la enmienda a los presupuestos del ejecutivo andaluz para que sea la administración regional la que financie íntegramente Valcárcel. “Vamos a seguir insistiendo en que la Junta acometa el plan de infraestructuras plurianual, y vamos a pedirlo con una enmienda a los presupuestos”.

Tras la reunión mantenida con el rector de @univcadiz, @pacopini, y con el alcalde de @Cadiz_es, @JM_Kichi, soy optimista con respecto a la reformulación de #Valcárcel para albergar actividades de investigación susceptibles de ser financiadas con fondos europeos y de docencia. pic.twitter.com/hTi2LysLUd — Rogelio Velasco (@rogeliovelascop) November 15, 2019

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, ha valorado ambas reuniones con los dirigentes gaditanos a través de una publicación en sus redes sociales. Velasco introduce el concepto de "reformulación de Valcárcel", haciendo alusión al carácter investigador del que se pretende impregnar al proyecto para que tenga más posibilidades de obtener fondos europeos.