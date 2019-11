Piniella: "No sé si es la vía adecuada, pero es una ventana abierta para el proyecto"

El proyecto del traslado de la facultad de Ciencias de la Educación al edificio de Valcárcel, y la consecuente rehabilitación del inmueble declarado como Bien de Interés Cultural, ha experimentado hoy un nuevo capítulo en su historia de amagos de acelerones y frenazos.

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha atendido en la sede de la consejería en Sevilla al rector de la UCA, Francisco Piniella, y al alcalde de Cádiz José María González.

Como resultado de ambas reuniones, el proyecto vislumbra una posible alternativa de financiación que evite su paralización. Una financiación a tres bandas, entre la Unión Europea, la UCA y la Junta de Andalucía, que serían cuatro si se tiene en cuenta que el ayuntamiento también tendría que poner dinero.

Francisco Piniella ha atendido a Radio Cádiz para valorar esta nueva vía abierta por el ejecutivo andaluz y el cambio de criterio del consejero, que hace tan sólo unas semanas cortaba de raíz todas las esperanzas de que la Junta se hiciese cargo del proyecto económicamente.

Pregunta: En la reunión con Rogelio Velasco, ¿ha apreciado un cambio en la actitud del consejero respecto a la que tuvo en la celebración del 40 aniversario de la UCA?

Francisco Piniella: Yo sí he notado un cambio, o al menos en el hecho de que él nos haya llamado para que vayamos a Sevilla y darnos una vía de salida. No sé si es la vía adecuada, no sé si es la mejor, pero por lo menos hay una ventana abierta para el proyecto.

P: ¿Y a qué atribuye usted ese cambio de criterio?

F.P.: No lo sé, eso tendrán que preguntárselo al consejero. Tampoco creo que sea una cambio radical. Es verdad que la primera vez que fui a Sevilla justo después de haber tomado posesión como rector para enseñarle el proyecto de Valcárcel, le di un dossier a la secretaria general de universidad y esta vía de financiación ya se habló allí. No solo para Valcárcel, sino para otras infraestructuras como la del Llano Amarillo, que es posible realizar en Algeciras.

P: ¿Se cree esta oferta de la Junta de Andalucía o teme que pueda ser solamente una prórroga del proyecto, como ha apuntado esta mañana el alcalde?

F.P.: Tengo que ser leal institucionalmente y pensar que realmente la junta quiere sacar el proyecto adelante y buscar vías de financiación. Tengo que creérmelo, no le quepa la menor duda que tengo que creérmelo.

P: Técnicamente, ¿es viable la alternativa presentada esta mañana?

F.P.: Sí, creo que la alternativa presentada por el consejero es una vía de financiación de lo que puede representar este proyecto a través de tres fuentes. Primero el tema de los fondos europeos, que se centran en buscar aquella parte de la facultad de Ciencias de las Educación que tiene que ver con la investigación, como los grupos de investigación, proyectos o laboratorios. Esa parte podría estar financiada por Fondos FEDER.

Luego otra parte se podría tirar de los remanentes no afectados de la universidad, siempre que tenga el visto bueno de la consejería de Hacienda. Por último, lo que el consejero ha prometido en los últimos tiempos, el plan plurianual para universidades andaluzas. Esas serían las tres fuentes de financiación que él ha propuesto.

Ha añadido también la posibilidad de que el ayuntamiento de Cádiz ponga una parte de esa financiación, teniendo en cuenta el beneficio que puede reportar el proyecto a la ciudad.

P: De los 24 millones que costaría el proyecto de traslado de la facultad y rehabilitación del edificio de Valcárcel, ¿se sabe qué tanto por ciento financiaría cada una de las partes?

F.P.: Dependerá de la valoración del proyectde los fondos europeos qué parte se pagará por fondos FEDER y qué parte no se pagará con ellos. Se habló de un 80-20, pero son cantidades que dependerán de la valoración del proyecto.

P: ¿Que fechas hay sobre la mesa, qué calendario han planteado?

F.P.: Esa es una de las preguntas que le he trasladado al consejero: y ahora, después de esto, ¿que?. Bueno, después de esto la universidad se ha comprometido a hacer una adenda al proyecto para reforzar los temas de investigación y poder sacar más fondos europeos. Luego en enero-febrero será cuando salga la convocatoria de fondos plurianuales para inversiones de las que se podrá tirar para el proyecto de Valcárcel. No es algo inmediato.

P: ¿Los plazos están dentro del tiempo concedido de cinco años por parte de la Diputación de Cádiz para empezar las obras?

F.P.: Entiendo que vamos a estar dentro de los plazos. El plazo de cinco años para empezar las obras, no para terminarlas. Si esto llega a buen fin, tendríamos tiempo.