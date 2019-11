El equipo de gobierno declara confidenciales las facturas de García Nebot con el aval de informes técnicos y la Ley de Transparencia

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vila-real, Javier Serralvo, ha explicado hoy la decisión del gobierno municipal de declarar confidenciales los contratos y facturas de los trabajos realizados en su día por el abogado y actual director general de Urbanismo, Vicente García Nebot, en el Ayuntamiento de Vila-real. Serralvo ha dicho que "el Partido Popular y Ciudadanos tienen derecho a pedir estas facturas pero el alcalde también tiene la posibilidad legal de declarar confidencial esta documentación para velar por el interés público". Así, el regidor ha explicado que esta decisión está avalada por informes técnicos en base al artículo 14 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información y Buen Gobierno que fija los límites en el derecho de acceso a la información cuando "suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios” así como para “garantizar la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva".

Serralvo ha remarcado que "estamos ante una denuncia que ha presentado la secretaria del Ayuntamiento de Almenara contra el abogado y este equipo de gobierno es responsable y serio y no interfiere en temas judiciales". El equipo de gobierno ha respaldado su decisión de no facilitar las facturas y contratos solicitados por PP y Ciudadanos con los informes favorables de los técnicos municipales ante lo que Serralvo ha recalcado que “el PP y Cs tienen derecho a pedir la información pero el Ayuntamiento legalmente tiene el derecho y el deber de velar por los asuntos públicos y no interferir en un asunto judicial para no vulnerar la igualdad de las partes en el procedimiento judicial”.

El portavoz municipal ha recordado que la oposición tiene “un mes para recurrir esta decisión y se verá quién tiene razón” aunque ha incidido en que “aquí no se esconde nada, pero nosotros no interferimos en procesos judiciales”. Serralvo asegura que “ojalá el PP hubiera pedido todos los informes de los técnicos municipales en sus decisiones sobre temas urbanísticos que nos han llevado a la situación económica que tenemos en la actualidad” y lamenta que “el Partido Popular se piense que todos somos iguales”.

El portavoz del equipo de gobierno ha acusado al PP, tanto a nivel local como provincial, de "querer marear con este tema" poniéndolo al mismo nivel que otros casos de corrupción del PP. "¿De verdad el mismo PP de los casos Fabra, Martínez, Gürtel, Blasco, Mesa, Brugal, Emarsa, Nos, Tierra Mítica, y tantos otros... quiere dar lecciones de cómo se hacen las cosas?", se ha preguntado el regidor. El concejal ha desgranado además la lista de ex presidentes de la Generalitat, consellers, alcaldes y presidentes de la Diputación del Partido Popular implicados en casos de corrupción. "Quieren hacer creer que todos somos iguales y no es así en absoluto", ha remarcado Serralvo, quien ha recordado que "el PP ha deshecho económicamente la Comunidad Valenciana y ahora por una denuncia de la secretaria del Ayuntamiento de Almenara, sobre la cual todavía se tiene que pronunciar la Justicia, quieren convertirlo en un circo. Pero este equipo de gobierno es serio y no lo hará", ha concluido Serralvo.