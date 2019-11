López Garai: "Siempre me he sentido muy querido por el club"

El entrenador del CD Tenerife compareció en sala de prensa en la jornada de este viernes en la previa del partido de este próximo domingo en el Heliodoro ante el Cádiz CF, líder de la categoría.

El conjunto tinerfeño no atraviesa un buen momento, ha sido capaz de sacar adelante un compromiso como local en lo que se lleva disputado de campeonato, y en caso de derrota este domingo el puesto del técnico vasco, López Garai, podría correr peligro.

“Soy consciente, pero me tomo el partido como uno más de liga. Tengo, pese a las bajas y los condicionantes del partido, mucha confianza que vamos a sacar el partido adelante”, a lo que añadia: “sólo tengo palabras de elogio para el club. Desde el primer momento que llegué me he sentido muy bien con todos los integrantes del club y lo más importante, con los jugadores. En caso que no continuara que no va a suceder, no cambiaré mi discurso".