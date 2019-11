No hay razones para el odio que mata, ni para el sentimiento de superioridad que desprecia. Decía Herman Hesse que odiamos en los otros aquello que forma parte de nosotros mismos y la psicología nos explica que detrás del odio siempre están nuestros miedos. Y cuando el miedo se impone se olvida que la felicidad se consigue en el encuentro con los otros, en los acuerdos, en los consensos. Ayer no hubo acuerdo en el pleno del ayuntamiento a la hora de aprobar una declaración institucional de lucha contra la violencia contra las mujeres, después de 12 años de consenso. Y ayer también, cuatro organizaciones que trabajan por garantizar los derechos fundamentales de la infancia mostraban su preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente de los menores no acompañados que se encuentran en este país. Decía también Eleanor Roosevelt que nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento, y que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Así que aquí me tienen, en este fin de semana gris, poniendo en orden mis “armarios interiores”. En el primer cajón he metido los miedos enrollados como marcan los cánones actuales. En el de abajo, la ira y el cabreo, con suerte quizás se me olviden. En el del medio, la escucha de la que estoy algo flojita, y en las perchas he colgado para uso diario, mi bufanda feminista y mi camiseta a favor de la infancia. ¿Se animan?

