Michele Somma: "Somos un buen equipo y solo como equipo saldremos adelante"

Michele Somma se prepara para retornar al equipo titular en el Francisco de la Hera. Desde la segunda jornada, cuando cayó lesionado en Huesca, ha estado en el dique seco. Una lesión que parecía leve pero que le ha obligado a perderse trece partidos. "Al principio se pensaba que era solo un golpe, luego las pruebas demostraron que se habían roto algunas fibras del ligamento". Su ausencia le ha obligado a vivir la mala racha del equipo desde la grada, una situación que no ha llevado bien. "Siempre es duro estar fuera mientras juega tu equipo, si esto le añadimos el momento del equipo, fue durísimo. Ahora ya pasó, estoy bien y quiero ayudar al equipo".

El hecho de solo haber podido ayudar al equipo como observador en las últimas jornadas no le ayudado a encontrar respuestas al mal momento del equipo. "Cuando vas último siempre hay problemas. No es solo la defensa, el mediocampo...... somos todos y toca trabajar como equipo. Solo así podremos sacar esto".

Pese a los pobres registros del plantel, el defensa avala la calidad de la plantilla. Considera que ese debe ser un argumento para creer en la recuperación. "Somos un buen equipo. Tenemos buenos jugadores. No somos lo peor de la liga en absoluto. Lo creo rotundamente. Por eso, viendo los jugadores y viendo entrenar, estoy convencido de que salimos de esta".

Pensando ya en el encuentro de mañana ante el Extremadura, Somma cree que se verá un equipo que irá a por la victoria sin reservas. Su prolongada ausencia no debería ser un problema para ver la mejor versión del italiano y no duda en que podrá aguantar los 90 minutos sin complicaciones. Ante los extremeños el Deportivo se juega romper una terrible racha de 14 partidos sin conocer la victoria. Un registro que los coruñeses deben dejar en la caseta durante el encuentro. "Cuando llevas una racha así sin ganar pesa mucho, pero toca trabajar y pensar en el campo, no escuchar lo de fuera. Solo si estás centrado en el campo al cien por cien puedes salir de esto".