El Waterpolo Petrer cayó en Valencia ante el Levante

En la primera jornada de la temporada para el Waterpolo Petrer División de Honor de la Comunidad Valenciana, el club petrerí se desplazó a la piscina de la Universidad Politécnica de Valencia para enfrentarse con sus equipos absolutos, al Waterpolo Levante.

El primer equipo en saltar a la piscina fue el absoluto masculino, un equipo joven recién ascendido a la División de Honor de la Comunidad Valenciana, y lo hacía para medirse al segundo clasificado de la anterior temporada. El resultado fue de 17 – 10 a favor del Waterpolo Levante, aunque el marcador no refleja el juego desplegado por el Waterpolo Petrer, que gozó de más ocasiones en ataque que el equipo local, que, de no ser por su portero, el resultado del partido hubiese sido muy distinto, pues en los dos primeros cuartos sólo encajo dos goles en contra. A pesar del resultado, el cuerpo técnico petrerí se marchó con sensaciones muy positivas ya que hay recordar que la mayoría de miembros todavía no tienen la mayoría de edad y jugaron de tú a tú a un equipo veterano, incluso imponiéndose en juego al final del partido.

Después, llegó el turno el absoluto femenino, que igual que sus compañeros juegan en la División de Honor de la Comunidad Valenciana. El resultado de las féminas fue de 16-8 a favor del Waterpolo Levante, que demostraron que el waterpolo femenino sigue creciendo en Petrer dejando claras evidencias del gran paso hacia adelante que han dado como equipo y como jugadoras logrando desplegar un juego vistoso terminando la mayoría de posesiones durante gran parte del encuentro, pues cabe recordar que son un equipo muy joven que todavía tiene muchísimo margen de mejora ya que la gran mayoría del equipo todavía no ha cumplido la mayoría de edad. El cuerpo técnico se mostró en esta ocasión también muy satisfecho teniendo en cuenta el partido que habían hecho, tienen muy claro que las derrotas de hoy serán las victorias de mañana.