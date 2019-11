La Guardia Civil detiene a dos individuos por el robo de 29 trasteros en Guadix

La Guardia Civil, en el marco de la operación Traslasbicis, ha detenido a dos individuos como presuntos autores del robo de 29 trasteros en edificios de la localidad de Guadix en los que sustrajeron numerosas herramientas eléctricas y bicicletas de montaña y de carretera de alta gama.

Los detenidos son dos vecinos de Almería, dos hombres de 25 años de edad, uno de nacionalidad española y otro de nacionalidad lituana, ambos con antecedentes policiales.

Los robos comenzaron el pasado mes de abril. Los detenidos venían desde Almería en su coche, asaltaban esa madrugada un edificio donde robaban en varios trasteros y huían nuevamente a la ciudad almeriense, de ahí la dificultad que han tenidos los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación en identificarlos y, posteriormente, detenerlos.

Cuando la Guardia Civil constató que estos robos se repetían regularmente desplegó un dispositivo de vigilancia a lo largo de varias noches con la intención de localizarlos y abortar el elevado número de robos que se estaban produciendo.

Esta vigilancia dio sus frutos una noche en la que la Guardia Civil sorprendió in fraganti a ambos individuos. Aunque esa noche no pudieron ser detenidos porque consiguieron huir, la Guardia Civil, no obstante, consiguió intervenir el vehículo en el que viajaban.

En este vehículo la Guardia Civil sacó huellas que coincidían con las que encontraron los agentes en las inspecciones oculares que realizaron en los trasteros en los que habían robado, huellas que han servido para identificar a ambos ladrones.