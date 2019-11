El PP denuncia que pocos afectados por la DANA en Lorca podrán acogerse a las ayudas del Gobierno

El PP ha denunciado que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez "deja a la práctica totalidad de los lorquinos damnificados por la DANA sin ninguna ayuda pública para reparar sus viviendas".

Según los populares, con las condiciones que incluye el gobierno central en el Real Decreto Ley, deja sin ayudas oficiales a garajes, segundas residencias y a familias que cuenten con una renta superior a 13.500 euros anuales.

Para el portavoz popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, "nos encontramos una tacañería irresponsable y descabellada, porque precisamente este tipo de construcciones fueron las que registraron los principales daños".

Gil sostiene que "los lorquinos estamos sufriendo una tomadura de pelo constante. A este ritmo una mañana nos levantaremos y estaremos todos calvos. Aquí lo que hacía falta era un decreto contundente y razonable, no un documento de quita y pon redactado media hora antes del Consejo de Ministros".

Desde el PP han recordado que en septiembre exigieron al gobierno de España que diera instrucciones al Consorcio de Compensación de Seguros para que fuera flexible, comprensivo y sensible con la situación que están sufriendo los damnificados, con el objetivo de evitar problemas similares a las que hemos vivido con anterioridad y que no se deben repetir, haciendo especial mención a la redacción de las peritaciones de daños pertinentes. "Otra cuestión que no ha sido atendida", dice Fulgencio Gil.

Gil ha contado que son muchas las familias afectadas por el temporal que están quejándose de problemas con las tasaciones y valoraciones por parte de este Consorcio, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. En palabras del portavoz popular, "los afectados reivindican, principalmente, que las valoraciones de los daños se están situando muy por debajo de los daños reales provocados por la DANA, provocando indefensión y una tensa incertidumbre que exige de la intervención".