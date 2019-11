Colacao, Premios Ondas y Grammy Latinos

El acuerdo de gobierno entre Pedro y Pablo ya es agua pasada. Las luces, el brilli-brilli y la elegancia de los Grammy Latinos y los Premios Ondas 2019 han eclipsado al mundo y, como no, a Alex Gato. Que no te has enterado? Tranquilo, el "gato volador" no ha perdido detalle para contártelo, pero a su manera.

La música española, en general, revoluciona latinoamérica y Rosalía, en particular. La joven catalana revoluciona el panorama artístico pase por dónde pase. Cinco lobitos tiene la loba y cinco Grammy Latinos los que se lleva La Rosalía, tra tra. Pero no solo los reconocimientos han dejado sin palabras al curioso Alex Gato. Rosalía no solo da que hablar por su tremeda voz y sus innumerables éxitos, y es que aunque parezca difícil su estrambótico estilismo nunca deja indiferente a nadie. Esta vez, la catalana sorprendía con un falso entrecejo que recordaba a la mismísima Frida Kahlo.

¿Que no te gusta la música? Tranquilx, llegaron los Premios Ondas 2019. De entre todas las anécdotas que nos ha deja la noche, Alex Gato, como buen animal, analiza el discurso de David Broncano y el resto del equipo de La Resistencia, unos verdaderos animales.

Y ya que pasamos por América y España, hacemos parada en Galicia. Conocemos a Boyanka Kostova. Un dúo composto por Cibrán García e O Chicho que hace trap al más puro estilo"galego". Definen la indiosincrasia de los gallegos en hits como "Leiraz", "Orquesta" o "Colacao", la bebida para los "colocaos". Una fiesta.

Dale al play!