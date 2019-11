El SUAP de San Blas abre dos horas tarde porque no había nadie para llevar las llaves /

El jueves el Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) de San Blas debería haber abierto sus puertas a las ocho y media de la tarde, como todos los días laborables. Abre cuando cierran los centros de salud para cubrir las urgencias que no requieren, a priori, atención hospitalaria. Ese día, según los trabajadores, abrió dos horas más tarde de lo previsto. Los trabajadores y los pacientes que fueron llegando se quedaron en la calle en pleno noviembre.

Según denuncia SUMMAT, el detonante de todo fue que no había nadie para llevar las llaves al centro. El celador que habitualmente se encarga de esa labor no trabajaba ese día, una libranza ordinaria, comunicada con tiempo a la dirección, pero a alguien -dice- se le olvidó sustituirle. “No es la primera vez. Hemos tenido situaciones absolutamente kafkianas”, asegura Rosa López, delegada del sindicato. “El problema es que la dirección no programa cosas que son perfectamente programables, no esta protocolizado”, añade López, que coincide con la dirección del SUMMA 112 en que no se produjo ninguna situación de extrema gravedad, “pero podría haber pasado”, añade.

Desde la dirección reconocen el incidente, que achacan a “un problema logístico”. Aseguran que han abierto una investigación y, como los trabajadores, insisten en que en ningún momento el cierre provocó “situaciones de especial gravedad”.