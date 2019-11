Adrián Hernández no quiere distracciones: "Si percibo que mis jugadores están pendientes del sorteo de Copa, me los cargo. Los móviles estarán prohibidos"

El Real Murcia se mide al Recreativo de Huelva el domingo a las 12 h. El conjunto de Adrián Hernández disputará un partido a domicilio con una semana donde ha tenido tiempo para preparar bien la jornada: "Ha sido una semana más tranquila, hemos preparado todo mejor. Trabajar conceptos en el día a día para una mejora colectiva. Hemos enfocado así la semana para el partido del domingo", ha destacado.

No quiere confiarse a pesar de la maladinámica del Recre, ha asegurado, además que "nunca sabes si es mejor encontrar al león dormido o herido, es todo relativo. El Rrecre no mereció perder, tampoco contra Cartagena. Están en un proceso donde la bola no cae de su lado, todo lleva a que pierdes confianza pero aumenta tu atención, no se si es bueno o malo enfrentarse al Recre en esta jornada". Ha continuado diciendo que "por nombre quizás sea el rival más fuerte antes del derbi, el jugador por jugador no existe. Esto al final son dinámicas y equipos, el Recre no está en horas fuertes y el fútbol no está siendo justo con ellos. Esun equipo de las mejores plantillas que hay junto a UCAM. Cartagena, Marbella, Córdoba, etc".

A pesar del buen trabajoen la semana, Adrián tiene el peso de la intermitencia de un equipo que tiene tramos de partido donde desaparece y baja ritmo e intensidad: "La clave está en que no nos hagan daño cuando no estemos en el mejor momento del partido. Le pasó al líder el otro día. Estamos 20 minutos mal y nos meten gol, sobre todo minimizar sus momentos buenos y maximizar los nuestros. La clave va a estar ahí. No nos pueden penalizar y debemos saber sufrir", ha aclarado.

Está contento con su plantilla, tanto Julio Algar como el propio Adrián Hernández no piensan hacer cambios a corto plazo "Las deficiencias que tiene el equipo pienso que se pueden mejorar con lo que tenemos. No sabemos qué pasará el 1 de enero, pero no hay previstos movimientos. Ahora consideramos que los futbolistas cada día están más capacitados, han pagado lasnovatadas y estamos contentos con su rendimiento", ha manifestado el técnico murciano.

Finalmente, el entrenador grana ha finalizado su intervención en sala de prensa advirtiendo a su plantilla de las consecuencias de estar pendiente del sorteo de Copa del Rey del domingo a las 12:30 h. -el encuentro empieza a las 12 h.-: "Si percibo que mis jugadores están pendientes del sorteo, me los cargo. Los móviles estarán prohibidos en ese momento. No quiero despistes, el partido es importante. Después de nuestro trabajo veremos, pero para nada, ni por ciencia infusa", ha apostillado.