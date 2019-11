Comprendemos de verdade o valor do patrimonio que temos baixo o mar?

A Costa da Morte chámase así pola gran cantidade de naufraxios que se produciron preto do noso litoral durante os últimos anos do século XIX e os primeiros do século XX. É unha circunstancia que está presente en cada punto da bisbarra, pero que non é de todo mala.

Grazas a ese naufraxios, nos fondos mariños da zona hai unha diversidade cultural que xa lle gustaría aos mellores museos de Londres, Chicago ou Roma. Trátase dun dos lugares con máis patrimonio subacuático de todo o mundo, aínda que a sociedade en xeral non o valore como tal.

Na reportaxe desta semana, conversamos co delegado da Real liga Naval Española, José Manuel Pato, co arqueologo submarino Miguel San Claudio ou co xerente do GALP Costa da Morte, Guillermo González. Ademais, inclúe unha pequena entrevista a Fernando Carrillo, ex alcalde de Fisterra, na que nos explica unha proposta que presentou a USC para crear un centro de investigación arqueolóxica.