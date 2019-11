Navarra y La Rioja acuerdan actualizar e impulsar el protocolo de colaboración que firmaron hace una década

Navarra y La Rioja han acordado actualizar e impulsar el Protocolo General de Colaboración que ambas comunidades firmaron en 2009, después del encuentro bilateral que sendas delegaciones han mantenido a lo largo de la mañana de este viernes en el Palacio de Navarra.

La cita ha estado presidida por las presidentas de Navarra, María Chivite, y de La Rioja, Concha Andreu. En la misma, han participado una quincena de altos cargos (consejeros y directores generales) por cada territorio. Las delegaciones se han reunido en mesas sectoriales de trabajo. Fruto del encuentro, se han avanzado proyectos concretos de colaboración en temas como gobierno abierto, desarrollo rural, innovación y desarrollo empresarial, hacienda y salud.

María Chivite ha explicado en una comparecencia ante los medios que el objetivo de este encuentro ha sido "estrechar una relación entre comunidades vecinas que comparten una historia, un presente, y estoy segura de que también un futuro prometedor en común". "La colaboración entre comunidades vecinas no solo es una convicción o un compromiso, sino que es una necesidad que encaja en la misma esencia constitucional", ha afirmado.

La jefa del Ejecutivo foral ha destacado que Navarra y La Rioja "nos acercamos desde la filosofía de nuestras políticas y nuestro modelo de Gobierno, con ejecutivas progresistas, de coalición, reflejo de la pluralidad de las sociedades para las que trabajamos".

En la misma línea, Concha Andreu ha destacado que Navarra y La Rioja "comparten mucha historia como para no estar trabajando conjuntamente y además no tenemos ningún miedo a compartir y que eso nos quite protagonismo de nada, porque cada comunidad tiene su verdadero protagonismo".

Según ha dicho, "lo que tenemos que hacer es seguir haciendo equipo, seguir trabajando conjuntamente, este es el comienzo de un nuevo impulso al protocolo, que será trabajando, y seguiremos trabajando por el bien de las dos comunidades".

María Chivite ha incidido en que "son más de mil años de historia de lazos comunes" y ha destacado, por ejemplo, que "en tiempos de Sancho III el Mayor Nájera se convirtió en punto clave del Camino de Santiago francés", ámbito en el que Concha Andreu ha abogado por "llevar a cabo acciones conjuntas de promoción que van a reforzar este valor tan extraordinario".

La presidenta de La Rioja ha señalado asimismo que, en materia de infraestructuras, Navarra "nos lleva muchísima delantera", aunque ha apuntado que "hemos conseguido ya avances, ese enlace con Navarra desde Viana para la AP-68 ya está construido, y ya tenemos concedida por el Gobierno de España la licitación para terminar la Autovía A-12 -Camino de Santiago-". "Tenemos que seguir trabajando en materia de ferrocarril, para que en todo lo que lleva avanzado Navarra en línea de alta velocidad poder hacer conjunto algo, poder compartir, y estar todos en la alta velocidad, en el ancho europeo", ha indicado.

Por parte de la Comunidad foral han estado presentes en la jornada de trabajo el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez; el vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Mari Aierdi; la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez; la consejera de Salud, Santos Induráin, y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz.

Por su parte, la delegación riojana ha estado compuesta por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita; la consejera de Salud, Sara Alba, y el consejero de Hacienda, Celso González.

Colabroación

Las delegaciones se han distribuido en mesas de trabajo sectorial. La salud ha sido el tema central de una de ellas, en la que se ha avanzado en la posibilidad de que el Complejo Hospitalario de Navarra asuma intervenciones de cirugía cardiaca de pacientes riojanos, y en la realización de inversiones tecnológicas conjuntas en el ámbito de la medicina personalizada.

Por su parte, en el ámbito de Hacienda, sus responsables, han alcanzado un acuerdo para fortalecer el trabajo de ambas comunidades en la lucha contra el fraude fiscal, que se plasmará en un convenio que se firmaría en el primer trimestre de 2020.

La mesa de Gobierno Abierto ha explorado la cooperación en temas como la publicidad activa, el acceso a la información y una atención a la ciudadanía integral y multicanal, con el fin de propiciar una mayor participación pública de las y los ciudadanos. Para ello, las Administraciones coinciden en impulsar la transparencia, la colaboración y la participación.

La mesa de Desarrollo Territorial y Rural ha abordado problemas comunes, como el reto demográfico y la despoblación. Entre otras cuestiones, se ha planteado compartir la definición de nuevos modelos de urbanismo, con una perspectiva global que, además del uso del suelo, incluya aspectos como los flujos poblacionales, el medio ambiente y el cambio climático.

La mesa de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha centrado en el impulso de la colaboración en materia universitaria, de innovación y gestión de talento y en la posibilidad de presentar proyectos conjuntos de internacionalización y acceso a ayudas europeas y de I+D+i. En el contexto de la Estrategia de Especialización Inteligente S3, se han analizado también las oportunidades de colaboración en el ámbito de la cadena alimentaria, especialmente en el área de la agrobiotecnología.

Además de estas cuestiones estudiadas este viernes, el convenio de colaboración quiere ampliarse a ámbitos como la atención a la dependencia, protección a la infancia y a los menores de edad, personas mayores, programas contra la violencia de género, juventud, educación, protección civil y atención de emergencias, consumo, medio ambiente, cultura y turismo, justicia, o infraestructuras de comunicación.