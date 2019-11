Cristóbal: "Hay que ser sólidos, estar juntos y no dejar que el partido se abra"

Cristóbal Parralo lo tiene claro, los equipos se empiezan a construir desde atrás. Primero portería a 0 y luego ya iremos a por él, pero hay que amarrar en defensa.

A falta del entrenamiento del sábado por la mañana, el flamante nuevo entrenador del Racing y su cuerpo técnico ya han completado su primera semana en Santander, donde reconoce que "la lluvia nos ha dificultado un poco el trabajo sobre el terreno de juego".

La idea de juego es clara: "Ser un equipo sólido, que esté junto y que el partido no se abra constantemente. Tenemos jugadores con calidad que puede hacer que el partido se decante hacia nuestro lado".

Este domingo en frente estará el Lugo, "un equipo que está yendo de menos a más, poco a poco ha conseguido solidez", en palabras de Cristóbal Parralo.

Sobre si el domingo hay un duelo directo, Parralo no cree que el Lugo vaya estar peleando abajo porque "es un equipo con buenos argumentos para realizar un buen juego y ganar partidos".

Con la llegada de cada entrenador nuevo, los jugadores pinan las orejas e intentan convencer a su nuevo jefe, en este caso a Cristóbal Parralo. "Los jugadores me lo están poniendo difícil para hacer la convocatoria. Están trabajando muy bien y estoy muy contento con mi equipo", ha apuntado el flamante director técnico verdiblanco.

El cordobés debutará con problemas en defensa puesto que Moi Delgado, Buñuel y Abraham Minero no están disponibles, preguntado por si Carmona y Kitoko serán las apuestas para el domingo, Cristóbal despeja balones fuera: "De los cuatro laterales que tenemos, tres no pueden participar el domingo. Es un hándicap pero no buscaremos alternativas".