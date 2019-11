La Gestora del CD La Granja acusa a Javier Segovia de "faltar a la verdad"

La Junta Gestora del C.D. La Granja ha remitido un comunicado contestando al emitido por la candidatura de Javier Segovia. En el comunicado, entre otras cuestiones, la gestora asegura que Segovia "falta a la verdad" al decir que se ha publicado el censo electoral en fecha 13 de noviembre de 2019, "ya que el citado censo no puede ser publicado por temas de protección de datos y únicamente se encuentra a disposición de todos los socios del Club en la sede del mismo. No entendemos como puede decir que el censo se encuentra publicado, si es así que diga y enseñe donde lo está"

A continuación reproducimos íntegro el comunicado de la Junta Gestora del CD La Granja

La Junta Gestora del C.D. La Granja, una vez leído el comunicado realizado por la candidatura presentada por D. Javier Segovia

1. – El reglamento electoral que regula el procedimiento electoral viene reflejado en los estatutos del Club, los cuales usted debe de conocer bien, puesto que en la hoja de presentación de su candidatura hace mención a ello y transcribimos literalmente lo que usted escribe ¨Atendiendo a dicho Reglamento Electoral y en base a lo dictado en los estatutos en cuanto al mínimo imprescindible de cargos que formarían la junta directiva, dicha junta estaría formada por….” ¿Conocía o no conocía usted el reglamento?. Por protección de datos no podemos adjuntar su candidatura, pero está a disposición de todos los socios en la sede del Club y será presentada a los mismos en la Asamblea del 15 de Noviembre.

2.- D. Javier Segovia falta a la verdad al decir que se ha publicado el censo electoral en fecha 13 de noviembre de 2019, ya que el citado censo no puede ser publicado por temas de protección de datos y únicamente se encuentra a disposición de todos los socios del Club en la sede del mismo. No entendemos como puede decir que el censo se encuentra publicado, si es así que diga y enseñe donde lo esta.

3. En el capitulo noveno de los estatutos y mas en concreto en el Art.38º se dice literalmente ¨Producida la dimisión del Presidente, la Junta Directiva se constituirá en Junta Gestora procediendo ésta a convocar elecciones en el plazo máximo de un mes¨. Esto es lo que ha procedido a realizar la Junta Gestora. En ningún articulo de los estatutos del Club se dice que ningún miembro que la Junta Gestora no pueda presentarse a Presidente. Le rogamos revise o se lea bien los estatutos del Club.

4. Entre las tareas de la Junta Gestora está la de velar por un proceso electoral transparente, lo que la Junta Gestora nunca puede hacer es saltarse los estatutos del Club.

5. La convocatoria y orden del día de la Asamblea del próximo día 15, fue comunicada en la Junta Extraordinaria celebrada el día 18 de Octubre de 2019. La propia prensa se hizo eco de la misma y siendo publicado en varios medios de comunicación. Así mismo desde el día siguiente está expuesto en la sede del Club como se ha venido realizando habitualmente, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del Real Sitio. Entendemos que usted conocía la convocatoria y orden del día, puesto que se ha presentado en candidatura.

6. En cuanto a la denuncia que usted afirma que ha presentado ante la Federación de Fútbol y en la Federación de Fútbol de Castilla y León, está en todo su derecho de reclamar donde crea oportuno.

En su comunicado hace alusión a una serie de imprecisiones por parte de la Junta Gestora, a continuación pasamos a responder a estas supuestas imprecisiones.

1.- Nos parece correcto que presente las fotos de los carnets, pero estar en posesión del carnet no implica el pago del mismo. Le ruego que si es verdad que pagó la cuota del año 2018 nos haga llegar el justificante del mismo. Y no tiene valor porque a la inversa usted ha pagado este año su cuota de socio en fecha 30 de octubre de 2019 y no está en posesión del carnet, que se encuentra en la sede del Club. Entonces, ¿que es lo que vale, estar en posesión del carnet o haber liquidado la cuota del mismo?. Entendemos que lo que prevalece es la cuota abonada. Está a disposición de los socios el justificante de ingreso del día 30 de octubre de 2019 y su carnet.

2.- Usted vuelve a faltar a la verdad al decir que es falso cuando esta Junta Gestora dice que una persona de su candidatura no es socia del Club. Afirma usted que éste es su segunda año como socia; como en el punto anterior le rogamos que nos haga llegar justificante de pago y carnet del año 2018. Si bien es cierto que el día 11 de noviembre esta persona realiza un ingreso de 40,00€ en la cuenta del Club, siendo dicho importe incorrecto ya que la cuota que le corresponde es de 30,00€, mostrando su desconocimiento sobre el precio de los abonos. Está a disposición de los socios el justificante de ingreso del día 11 de noviembre de 2019. Esta persona no puede ser socia del Club puesto que en el Capitulo Segundo y mas concretamente en el articulo 8)a del los estatutos del Club se dice literalmente ¨Para ser admitido como socio será necesario solicitarlo por escrito a la Junta Directiva.¨ Pude hacer llegarnos si es que la tienen, la carta de comunicación.

Por otra parte, otra persona de su candidatura devolvió el recibo bancario de la cuota de socio en fecha 12 de agosto de 2019 dándose de baja del mismo ( documento que no podemos aportar por protección de datos, pero que se encuentra a disposición de los socios en la sede del Club ). El día 11 de noviembre de 2019, esta persona realiza un ingreso en la cuenta del club por importe de 50,00 € sin concepto alguno. Al día siguiente y antes de que presentaran la candidatura, el antiguo presidente del Club llama por teléfono a esta persona para que nos comunicara si volvía a darse de alta de socio, a lo que contestó que se había dado de alta otra vez y que ya hablaríamos.

3.- Es falso que las cuotas de los socios se abonen y se realicen todas puerta a puerta, casi un 50% de los socios pagan sus cuotas por banco, como bien saben algunos miembros de su candidatura, ya que uno de ellos la abona por este método y otro la abona e incluso la devuelve. A las personas que abonan en efectivo y quieren un justificante del pago de la cuota se les extiende un recibí por parte del Club. Ponemos a disposición de los socios el justificante de todos los socios que pagan por cuenta y que no podemos aportar en este escrito por Protección de Datos.

4. En este punto le vamos a dar la razón, es falso que los ingresos de dos miembros de su candidatura se hicieran el día 12 de noviembre, fue el día 11 del mismo mes.

En cuanto a la hora de presentación de la candidatura de D. Javier Montero de Coca entendemos que es irrelevante la hora en la que esta persona la presentó, pero nos sorprende que diga usted que fue después de la suya, ya que este dato no se ha comunicado. Esta persona comunicó en cuanto acabo la Junta Extraordinaria del 18 de octubre del 2019 la intención de presentarse a las elecciones. Pero este punto no le incumbe a esta Junta Gestora, que únicamente está para recoger las candidaturas, hacer valer los estatutos del Club y velar por un proceso transparente. Tan trasparente hemos sido que hemos enviado los estatutos a los medios de comunicación.

Por ultimo comunicarle que esta Junta Gestora no va hacer más declaraciones al respecto y que si hemos tenido que hacer este escrito es para que toda la gente pueda ver que todo lo que usted está escribiendo en redes sociales, blogs y prensa no se ajusta a la realidad. Como le hemos comunicado anteriormente, nosotros tenemos justificantes de todos los movimientos que se han realizado y que por Protección de Datos no podemos exponer ante la opinión publica, pero sí están y se llevaran a la Asamblea del próximo 15 de Noviembre, que es el lugar donde se deben de mostrar.