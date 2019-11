Vender coche a través de redes sociales: ¿Es posible? Pero.. ¿Es la mejor opción?

Las redes sociales han traído muchas ventajas a nuestras vidas. Desde darnos a conocer y compartir todos nuestros gustos e intereses, hasta volver a reencontrarnos con amigos a los que no veíamos desde hace muchos años. Como todo en la vida, depende del uso que les demos a las redes sociales, serán buenas o malas para nuestros intereses.

Uno de los posibles usos de estas redes es la venta de todo tipo de productos. Por ejemplo, hoy en día es posible vender un coche a través de Facebook, Instagram o Whatsapp. Esta opción es muy sencilla a priori. Vale con subir algunas fotos del vehículo, escribir un mensaje diciendo que vendemos un coche usado y esperar a que nos llamen o nos escriban los interesados en comprarlo.

Estas son las formas en las que puedes vender coche a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Whatsapp.

1. Vender coche en Facebook:

Facebook es la red social más extendida en el mundo. En España, por ejemplo, Facebook, tiene más de 20 millones de usuarios. ¿Cómo no encontrar a un comprador de mi coche usado en una red social donde está prácticamente la mitad del país? El público potencial realmente es muy alto, esto es innegable.

Puedes publicar algunas fotos o vídeos de tu coche en tu muro de Facebook, pensar en un mensaje que pueda ser atractivo y esperar a que lleguen los potenciales compradores. Para tener más posibilidades debes tener tu muro público para que cualquiera pueda verlo y publicar tu número de teléfono para que te llamen. O aceptar las solicitudes de amistad que te envíen. Esto supone la pérdida de tu privacidad, el riesgo de que cualquiera vea todas tus fotos y no saber quién tendrá tu número de teléfono.

2. Vender coche en Instagram:

Instagram ha aumentado mucho su popularidad en los últimos años. En España, Instagram ronda los 15 millones de usuarios. Al ser una red social en la que prima lo visual frente a lo textual, parece una buena opción. Vender un coche a través de Instagram se basa en la publicación de fotos o vídeos de tu vehículo, más que en un texto atractivo.

Como sucede en Facebook, deberás tener tu perfil público para llegar al mayor número posible de posibles compradores. Es decir, perderás tu privacidad y no sabrás quién podrá escribirte o llamarte por teléfono si lo publicas en el mensaje.

3. Vender coche en Whatsapp:

Terminamos con la posibilidad de vender coche en Whastapp. Si ninguno de los contactos que tienes en la agenda está interesado, ¿cómo vender tu coche usado en esta red social? Eso es mucho más difícil si no haces público tu número de teléfono previamente en algún foro, por ejemplo o página de anuncios en Internet.

¿Qué sucede si publicas tu número de teléfono en Internet? Que cualquiera te podrá escribir o llamar y hay posibilidades de que se pongan en contacto contigo personas que solo quieran molestarte o que no sean de fiar.

En definitiva ¿Qué es lo más aconsejable?

Sencillo, Vender tu coche a un concesionario profesional y especializado como Vendermicoche.es

Como vemos, vender un coche en redes sociales es posible, ¿pero es lo más aconsejable? Creemos que no, porque tienes que tener públicos tus perfiles para que sean visibles para cualquier persona. Lo que significa que pierdes completamente tu privacidad y no sabes quién podrá ver las fotos de tu muro, en la que seguramente tendrás fotos con familiares, incluidos menores de edad.

Asimismo, si te resulta más cómodo hablar por teléfono para vender tu coche, tendrás que publicar tu número de teléfono. De esta forma, no tendrás control sobre quién va a tener tu número ni quién puede llamarte. Puede que solo te llamen personas realmente interesadas en comprar tu coche usado. Pero también pueden llamarte desde números privados o escribirte personas que no son de fiar y que quieran gastarte bromas o molestarte.

Por todo ello, más que vender un coche en redes sociales te aconsejamos acudir a un concesionario profesional de compra venta de coches de segunda mano. De esta forma, no expondrás tu privacidad ni la de los tuyos a desconocidos. Y un comprador profesional es mucho más fiable que cualquier desconocido que consiga tus datos de contacto en redes sociales.

En primer lugar, no invadirán tu privacidad porque no publicarán tus datos. En segundo lugar, con ellos puedes tasar tu coche gratis y saber lo que vale de verdad, por lo que no perderás dinero. Y, en tercer término, porque si vas con toda la documentación del vehículo y aceptas la oferta que te hagan, en empresas como vendermicoche.es en 30 minutos compran tu coche y te pagan al momento.

¿Qué opción te parece más interesante, fiable y beneficiosa económicamente? ¿Vender tu coche usado en redes sociales sin saber quién se pondrá en contacto contigo ni cuándo te pagará? ¿O acudir a empresas especializadas, con profesionales fiables en la compra venta de coches de segunda mano que pagan al momento?