'Nandinho': "El balón es el único que dice la verdad"

Ha llegado para activar al filial del Almería y lo ha conseguido en tiempo récord, en solo unas semanas. Fernando Santos ‘Nandinho’ es otra de las caras nuevas del gran proyecto de Turki Al-Sheikh. Ha conectado a la mil maravillas con el vestuario canterano. El fútbol es su pasión, dice pasarlo mal cuando no entrena, pero recuerda que no vive las 24 horas del día para el fútbol. Un tipo educado, de la escuela de Mario Silva, el director técnico de la Academia.

El apodo de ‘Nandinho’... ¿por qué?

Me llamo Fernando y cuando comencé a jugar era muy pequeño, muy malo... y el entrenador me puso ‘Nandinho’; lo iba a cambiar cuando pasé a entrenador, pero la verdad es que la gente no me conoce como Fernando Santos. Todo el mundo me conoce en el mundo del fútbol en Portugal como ‘Nandinho’. Me quedé con ese nombre para el futuro en el mundo del fútbol. La gente si me dice Fernando se piensa que está hablando con otra persona. ¡Ya no me puedo cambiar el nombre, no puedo huir de ese nombre! Es cierto que ‘Nandinho’ no es un nombre de entrenador, pero ya no puedo cambiarlo. Todo el mundo sabe quién es ‘Nandinho’, pero nadie me conoce como Fernando Santos.

Un apodo más de futbolista que de entrenador en el fútbol...

¡Es cierto! ‘Nandinho’ suena más a futbolista que a entrenador. En Portugal todo el mundo sabe quién es ‘Nandinho’. Es un apodo que no me hace daño, aunque cuando llegué la gente de aquí se extrañó.

¿Tiene un espejo de entrenador, un míster en el que se fija mucho?

No tengo un entrenador preferido, aunque es cierto que hay muy buenos entrenadores tanto en Portugal como en España. Creo en mis ideas, aunque claro que me gustan algunos equipos por la forma de jugar al fútbol, como los de Mourinho, Guardiola... me gustan los equipos que juegan al fútbol, los que hacen un fútbol positivo, buscando la portería de rival. Me gustan que mis equipos sean muy ofensivos siempre.

Por lo que me dice, ¿se olvida un poco de la defensa, de defender...?

¡No! es nunca porque eso es muy importante en el mundo del fútbol. Hay que tener siempre una gran organización defensiva. El fútbol siempre empieza desde ahí, desde la defensa, desde atrás... para seguir adelante, con más confianza hacia arriba, hay que estar muy bien atrás. Todo está relacionado ne en el mundo del fútbol, no podemos pensar solo en el fútbol ofensivo. Hay que trabajar todo en el mundo del fútbol: defensiva y ofensivamente. A los chavales hay que hablarle claro sobre su posicionamiento en el terreno de juego. Cuando hablo de un fútbol positivo me refiero que no tengan miedo a arriesgar durante el partido, que vayan al uno contra uno sin miedo en los últimos 30 metros. Si se pierde el balón ahí, tranquilidad porque hay mucho espacio hacia nuestra portería para el rival, por lo que hay tiempo suficiente para replegar el equipo. A los jugadores hay que ponerles tareas para que ganen en confianza durante la semana y luego en los partidos. Hay que arriesgar cuando es necesario.

¿Cuántas horas del día le dedica al fútbol?

Por la mañana suelo llegar al campo para el entrenamiento una hora antes, más o menos, para preparar el trabajo, aunque está todo listo todos los días. Luego, llega el almuerzo y por las tardes vamos al Estadio de los Juegos Mediterráneos para seguir trabajando: analizamos el juego del siguiente rival, lo que hicimos en el partido anterior, preparamos cosas para los entrenamientos, pero me gusta también aprovechar el tiempo libre con los compañeros. Yo oigo entrenadores que dicen dedicarse al fútbol las 24 horas; yo no dedico el día al fútbol. Es mi parte profesional, le doy mucho, también dedico tiempo a mi familia, amigos... porque la vida pasa muy rápido.

Además de fútbol, ¿qué hay en su vida?

Soy una persona muy tranquila, me gusta estar mucho con los amigos. Me gusta estar en casa con la familia. Hago de todo un poco: jugar al fútbol, al pádel con los amigos, me gusta ir al cine... la verdad es que soy tranquilo.

¿Sabría vivir sin fútbol ahora?

¡Ya es difícil! El tiempo no pasa cuando me quedo sin entrenar. Es complicado estar sin fútbol una persona que lleva toda su vida en el apasionante mundo del fútbol. Ahora estamos entrenando, mañana no... pero soy más feliz cuando estoy entrenando y triste cuando estoy sin equipo, sin fútbol.

Mario Silva...

Estoy en Almería gracias a él porque fue la persona que me hizo la invitación para venir al filial. Él conocía mu trabajo, mi carrera y sabía que había trabajado con jóvenes en Portugal hasta que subí al fútbol profesional. Siempre es importante tener a alguien que tenga las mismas ideas que uno, que sabe cómo trabajamos nosotros. Mario Silva sabe que podemos aportar algo al club del Almería, algo diferente del mundo del fútbol. Cuando uno viene de un país diferente siempre trae ideas nuevas. No somos ni mejor ni peor, diferentes.

¿Qué se traería de Oporto a Almería?

El tiempo (risas) porque el clima que hay aquí es espléndido. La familia se echa mucho en falta, pero estamos cerca. La gente de Almería, además, es muy amable.

¡Qué importante sería que se hiciera la Ciudad Deportiva de Almería!

Es fundamental para el crecimiento de club. Para tener una cantera muy competitiva hay que tener una Academia para así buscar a los mejores canteranos.

¿Habló con el presidente Turki Al-Sheikh?

Sí, una vez cuando me presentó el proyecto. Es una persona muy ambiciosa y quiere hacer del Almería un gran club.

Dicen que en el fútbol solo el balón dice la verdad...

Ese no engaña jamás, nunca. Si somos honestos, el fútbol será honesto con nosotros. Las personas sí nos fallan, el balón no.