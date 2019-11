El Consorcio Terra Área de Gestión A2 de Alicante apuesta por las acciones de prevención para reducir los residuos

Hoy sábado 16 de noviembre arranca la Semana Europea de la Prevención de Residuos, y a día de hoy, las distintas localidades que forman parte de nuestra provincia tiene un largo recorrido por hacer en cuanto a la gestión de los mismos.

Por ello, desde el Consorcio Terra, dependiente de la Diputación de Alicante, han organizado una jornada en Xixona el próximo jueves 21 de noviembre dirigida a alcaldes, concejales y técnicos de los ayuntamientos que forman parte del Plan Zonal 7 - Área de Gestión A2. Este plan incluye a 37 consistorios de las comarcas de L'Alcoià, El Comtat y L'Alacantí, entre ellos Alcoy, Ibi, Mutxamel, Sant Joan, Sant Vicent o Xixona.

El objetivo es proporcionarles la formación y herramientas de comunicación necesarias para poder gestionar adecuadamente los residuos de sus respectivas localidades en función de las necesidades de cada una de ellas.

Pablo Martínez, gerente de Consorcio Terra explica que el Plan Zonal 7 Área de Gestión 2 ha llevado a cabo en los últimos cinco años la redacción y aprobación de todos los proyectos de gestión que establecen el marco para la correcta gestión del tratamiento y la separación de residuos como la Red Consorciada de Ecoparques para evitar los vertidos incontrolados de residuos.

Asimismo, recuerda que "el ámbito de prevención de los residuos no es solo evitar la generación de los mismos, sino hacer que los elementos de consumo que existen y que la economía produce, tengan una mejor reciclabilidad o no generen una cantidad de residuos que no se puedan gestionar adecuadamente". Otro de los ámbitos que están impulsando es el del compostaje comunitario.

Pablo Martínez declara que las administraciones tienen la labor de sensibilizar a la ciudadanía en materia de alargar la vida útil de ciertos elementos ya que hay algunos materiales que no se pueden reciclar porque no tienen mercado o porque ya no se pueden reciclar por sus componentes.

Sobre la saturación de los vertederos de la provincia, Martínez explica que la idea es que "en el futuro con las acciones de prevención que vayan desarrollando los diferentes municipios, la parte de vertidos se reduzca".

La Sala Municipal El Teatret de Xixona albergará el proximo 21 de noviembre estas jornadas.