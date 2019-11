'Martin Eden' se hace con el Giraldillo de Oro en el Festival de Sevilla

La película 'Martin Eden', de Pietro Marcello, ha sido la ganadora del Giraldillo de Oro en el Festival de Sevilla, que hoy concluye con un éxito de programación y de público.

Coproducido por Francia e Italia, el film. una adaptación de la novela autobiográfica de Jack London, ha convencido al jurado entre las numerosas producciones europeas de calidad de la Sección Oficial.

El Gran Premio del Jurado se ha ido para la portuguesa 'Technoboss', de João Nicolau.

El premio a la mejor dirección ha sido para el israelí Navad Lapid por 'Sinónimos'. El jurado ha distinguido como mejor guión el de 'La Gomera', de Corneliu Porumboiu.

El galardón a mejor actor ha sido para Pierfrancesco Favino por 'El traidor'. Y el de mejor actriz ha sido 'ex aequo' para Marta Nieto por 'Madre' de Rodrigo Sorogoyen, y Zorica Nusheva por Dios existe, su nombre es Petrunya (Macedonia).

La ucraniana 'Atlantis' ha conseguido el premio a la mejor fotografía y ha recibido la Mención Especial del Jurado "La famosa invasión de los osos en Sicilia" del prestigioso ilustrador Lorenzo Mattotti.

En cuanto a la sección Las Nuevas Olas, en ficción la premiada es 'Abou Leila' de Amin Sidi-Boumédiène. Y en no ficción 'Zumiriki', del navarro Oskar Alegria.

El Gran Premio del Público se ha ido para la sueca 'And then we danced?' de Levan Akin.

Hoy la película 'Adiós' de Paco Cabezas, protagonizada por Natalia de Molina y Mario Casas, llega al festival en su última jornada. Conversamos con el director y la protagonista en la Revista Cultural de hoy.