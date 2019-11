El Xerez CD vuelve a pedir ayuda

Los socios del Xerez CD durante la asamblea celebrada este viernes, han conocido la situación financiera del club y han aceptado dos medidas propuestas por ellos mismos con carácter de urgencia.

Una es fijar una fila cero cada domingo que juegue el equipo en La Granja para recaudar ingresos y también la creación de un carné de la asociación con un coste de 20 euros mensuales que dará derecho a dos entradas por partido y descuentos de un 10% en todos los artículos y prendas deportivas que vende el club.

Casi un centenar de socios acudieron a la asamblea y allí, Juan Miguel Becerra y Adolfo Sánchez fueron los encargados de explicar la situación y detallar los gastos e ingresos que tiene el Xerez CD.

Juan Miguel Becerra, presidente de Afición XCD, no ocultó que la situación “vuelve a ser crítica, queremos ser transparentes y por eso necesitamos ingresos para hacer frente a los pagos de los jugadores y técnicos, ya que en cuanto les debamos tres mensualidades se pueden marchar. En estos momentos ya van por dos. No dejan de llegar al club subvenciones y pagos pendientes pero las cantidades están embargadas. El Juzgado es el que se encarga de repartirlas. Hace apenas unas semanas, un técnico del Xerez DFC y ex jugador del Xerez CD ha percibido 4.500 euros de lo que se le debía, ya tienen un motivo para desear que este club siga vivo".

A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el club, Becerra sorprendió desvelando que “existen dos grupos que se han interesado por el Xerez CD y somos optimistas. Hace unos días estuvo aquí recabando información un ex jugador del Xerez CD que iba a trasladar a uno de los empresarios que representa el momento actual del club”. Preguntado sobre el papel de Luis Oliver, explicó que “el grupo mayoritario dio un paso al lado, tiene el 44% de las acciones y es el que debe negociar. Nos ayuda con la nómina del míster y con pagos puntuales".

Por último se anunció que se mantendrán contactos con los diferentes grupos políticos representados en el Ayuntamiento para tratar de buscar una solución al pago que realizan por utilizar las instalaciones municipales.