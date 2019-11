En Jódar el Flamenco Patrimonio de todos, no de uno solo

Más de 350 escolares de centros de educativos de Jódar, de infantil y primaria, se acercan al flamenco, con motivo de la celebración, mañana, del ‘Día Internacional del Flamenco’, en conmemoración de la proclamación, por la UNESCO, del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en 2010.

Actividad organizada por el Ayuntamiento de Jódar, a través de la concejalía de Educación con la colaboración de la ‘Peña Cultural Flamenca de Jódar’ y la ‘Academia de Baile de Toni Mula’, que se ha celebrado en las instalaciones de la Guardería Municipal, donde, durante toda la mañana, se han desarrollado tres talleres de Baile, guitarra y cajón flamenco.

Como monitores, la propia Toni Mula, el guitarrista Julio Romero Santiago y Paco Segura en el del cajón flamenco.

Taller de guitarra, impartido por Julio Romero / Antonio Plaza

Los alumnos/as de todos los centros de educación infantil y primaria, EEI ‘Antonio Machado’ y ‘Francisco Soriano’, CEIP ‘General Fresneda’ y ‘Dr. Fleming’ y CEP ‘Virgen de Fátima’ y ‘Arroquia-Martínez’, pasaban, de forma rotatoria, por los tres talleres, donde de una forma práctica y participativa recibían las primeras nociones sobre el flamenco.

Para al final hacer una puesta en común de todos los conocimientos adquiridos, ante la sorpresa y aceptación de todos los/as escolares, aunque también había algunos que se mostraban escépticos y reacios, mostrando, ante nuestros micrófonos, sus preferencias por otras músicas.

El concejal de Educación, Enrique Yerves, explicaba que el objetivo de esta actividad, además de celebrar el ‘Día Internacional del Flamenco’ y su proclamación como ‘Patrimonio Inmaterial de la Humanidad’, es “…Trasladar las vivencias y el sentir del flamenco, desde una perspectiva dinámica, a través de tres talleres… El flamenco, el cante, en Jódar, forma parte de su idiosincrasia, de su sentir… Hemos contado con la colaboración de la Peña Flamenca, a través de Toni Mula, siempre con un apoyo mutuo y continuado, como no puede ser de otra forma… Esta actividad tendrá continuidad, en próximos años…”.

Yerves señalaba que no es la única actividad de este tipo, sino que durante los últimos años, la colaboración entre Peña y Ayuntamiento es permanente, tratando de imbricarlo en el sistema educativo de la ciudad, “… Así empezamos desde la raíz… Ya tenemos, en Jódar, una trayectoria de haber realizado actividades con el alumnado, a través del flamenco, integrándolas en el aula. Una de las primeras experiencias que se hicieron, incluso a nivel provincial, que se hicieron, fue combatir el absentismo a través del flamenco, se estuvo desarrollando en el instituto. El año pasado, desarrollamos, en colaboración con la peña, otra actividad con escolares. Y este año hemos querido ampliar un poco más, y seguiremos ampliando, en muchos sentidos, el apoyo al flamenco desde el Ayuntamiento de Jódar…”.

En alusión a la conmemoración del Día Internacional del Flamenco y su proclamación como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Yerves incidía, “… El flamenco no puede estar encerrado, entiendo yo, sin ser especialista, como otros muchos otros aspectos de la cultura, ‘bajo siete llaves’. En ese sentido, todos somos depositarios de ciertos ‘saberes’, de ciertas tradiciones y nadie puede patrimonializarlo… Como es patrimonio de todos, un ayuntamiento tiene que dar respuesta a las necesidades, de funcionamiento, incluso a las demandas de su pueblo. Y, evidentemente, aquí el sentir y vivir el flamenco es una demanda. Ya hemos visto la respuesta que ha tenido entro los alumnos/as, me consta la demanda que tiene entre la gente, los vecinos y vecinas. Me consta, también, como la gente vive el flamenco. Desde el ayuntamiento es nuestra obligación, el flamenco habrá de potenciarse, incluso rompiendo círculos o circuitos. Nuestra capacidad organizativa, nuestros recursos, buena parte de ellos, le pese a quién le pese, irán orientados en esa dirección. Contamos en Jódar con cantaores y cantaoras de renombre, contamos con una peña muy activa, contamos con una afición entendida y contamos con un ayuntamiento que está dispuesto a apoyarlos…”, con mención expresa a la cantaora galduriense, Gema Jiména, referente del flamenco a nivel nacional.