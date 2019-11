Angy Fernández: "Madrid siempre me ha dado más alegrías que tristezas"

Han pasado ya once años desde que llegó a Madrid. Ella tenía 17 y vino a la capital acompañada de su madre. Angy Fernández se trasladó a un piso de Marqués de Vadillo para formar parte del elenco de Física o Química, la serie que la llevó a la fama. Comenzaba su nueva vida en Madrid, y desde entonces muchas cosas han cambiado por y en esta ciudad.

El teatro se ha convertido en un lugar natural para ella. Los 40, El musical fue su primera experiencia. Unos años más tarde fueron Los Javis quienes le dieron la oportunidad de participar en La Llamada, una obra cuyo secreto es “la verdad con la que está contada, la frescura. La escribieron sin ninguna pretensión, desde el corazón, por y para las actrices Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta o Gracia Olaya.”

Ahora, de la mano de Víctor Conde, que dirige la obra escrita por Antonio Rojano, Angy participa en Hombres que Escriben en Habitaciones Pequeñas, en la que un escritor es secuestrado por “tres mujeres de tres épocas diferentes: la mayor, la mediana y la pequeña. Y lo que se ve son las diferentes generaciones. Lo más bonito es ver que tienen puntos en común.”

En el recorrido por sus años en Madrid, recuerda con cariño sus días de fiesta por los bares en Huertas o en Chamberí, en los que disfrutaba de música de los 70 y los 80, o en discotecas tan madrileñas como Kapital.

“A lo mejor hay cosas en mi vida profesional que no he hecho bien y es por eso mismo, porque mi cabeza o mi inseguridad no me dejaban hacerlo bien”. Angy cuenta con naturalidad cómo le afectó durante años la depresión que desarrolló en la capital como consecuencia de la fama.

“Es una ciudad muy acelerada y es verdad que hacerme conocida con la serie, estar expuesta… me empecé a meter hacia dentro, pero Madrid me ha dado más alegrías que tristezas”. Si Madrid pudiese contestar, diría lo mismo de ella.