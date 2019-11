Rechazo ciudadano a la tala de 73 árboles en el parque de los Jardinillos en Palencia

Mientras que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia se afana en explicar que los árboles que se van a talar en el parque de los Jardinillos están enfermos o con problemas de crecimiento, la sociedad civil se revuelve contra esa parte de la remodelación de la zona verde. Este viernes 200 personas se concentraban, convocadas a través de las redes sociales contra la tala, a la vez que se recogen firmas (a primera hora se habían superado las 1.200) en la plataforma change.org. Os reproducimos de forma íntegra los argumentos que se reflejan en la recogida de firmas:

"La reforma de este parque, va a suponer la tala de 73 árboles de 13 especies diferentes, de las 30 que pueblan este parque, entre otros: Cedros de Incienso, Cedros del Atlas, Cedros del HImalaya, Ciruelos, cerezos, Álamos blancos, Pinos piñoneros, Pinos laricios, Platanos de sombra, Castaños de índias, Abetos Rojo, Laureles, Acacias, Albaricoreros, etc...

Este parque supone un pulmón urbano depurador de CO2, situado en estratégicamente en una de las zonas de tráfico urbano más denso de la ciudad. Los cedros y otros árboles datan de la inauguración del parque en 1875, forman parte del patrimonio de la ciudad. El proyecto está dotado de 3,2 mill €, de los que 81.000 se invertirán en jardinería con objeto de talar estos árboles.

No se entiende cambiar verde por cemento indiscriminadamente, más cuando se financia con Fondos Europeos EDUSI cuyo objeto es hacer la ciudad más "sostenible". Entre las justificaciones que pone el Ayuntamiento destacan, Que los árboles dan poca visibilidad, saturación. No es creíble porque en muchos casos las copas están situadas a varios metros de altura. Sensación de abandono. Por supuesto porque desde el Ayuntamiento casi nunca se han hecho labores de jardinería por no gastarse unos euros en el mantenimiento.

Sostenibilidad. No creíble, ya que reduce la masa forestal de la ciudad. En definitiva consideramos: Preservar este pulmón de la ciudad, haciendo talas muy selectivas. Creemos que hay que determinar que árboles están enfermos para su retirada.Trasplantar los que realmente estorben a otro lugar urbano, solo talar en casos excepcionales y principalmente setos. No financiarse con Fondos que promulgan la sostenibilidad, porque es malgastar el dinero haciendo una ciudad menos sostenible, no reduciendo su huella ecológica.